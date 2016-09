Ieşirea din tunel

Iaşi: Caparco – Voicu, Ciucă (‘6 - Saric), Frăsinescu, Sato – Ciucur (’85 - Bosoi), Mitic, V. Gheorghe (’65 - Bădic), Ţigănaşu – Boiciuc, Piccioni. Antrenor: Nicolo Napoli.

Pandurii: Stanca – Unguruşan, Buijs, Vasiljevic, Grecu – Trifu (’59 - Pîrcălabu), Răuţă (’59 - Sânmărtean), Obodo, Antal – Herea (“70 - Ţucudean), V. Alexandru.

Antrenor: Petre Grigoraş.

Cartonaşe galbene: Boiciuc (‘8), Gheorghe (’30), Voicu (’37, ‘90), Ţigănaşu (’76) – Vasiljevic (’11), Herea (’21), Unguruşan (’77), Ţucudean (’81).

Eliminat: Voicu (’90).

Arbitri: Lucian Rusandu; Mircea Orbuleţ, Imre Bucsi.

0-1, min. 5: V. Alexandru, cu un şut de la 11 metri, mingea lovind bara înainte de a intra în plasă;

1-1, min. 34: aflat în lateral dreapta, Ciucur intră în centru, nu este atacat de nimeni şi înscrie de la 13 metri, cu stângul;

2-1, min. 53; Boiciuc, cu un şut sănătos, după o pasă a lui Ţigănaşu;

2-2, min. 57: “cap” Alexandru, după o centrare de pe dreapta a lui Unguruşan;

3-2, min. 61: plasat prost, Stanca a respins în faţă un şut-centrare a lui Ţigănaşu, la colţul scurt, iar Piccioni a îndeplinit o simplă formalitate, din careul mic.

Susţinut pe faţă de Florin Prunea, Nicolo Napoli şi-a jucat ieri postul de antrenor la CSM Politehnica. În minutul 5, după ce Alexandru a punctat pentru prima oară în Liga I, italianului i se făceau deja bagajele, iar antrenorii aflaţi în vizorul CSM, în pole-position fiind Daniel Isăilă, îşi rezervau deja bilete pentru a sosi la Iaşi: Napoli a fost salvat apoi de conaţionalul său, “Ale” Caparco. Titularizat în premieră în acest sezon din Liga I, portarul a salvat şuturile periculoase trimise de Herea (’27) şi Buijs (’31). Scăpată cu faţa curată, CSM, care nu jucase nimic, a reintrat în joc după un gol scos din joben de Ciucur, care a marcat cu largul concurs al visătoarei defensive gorjene.

Fotbalul, chinuit în primul act, a zâmbit în repriza secundă, tonul deşteptării gazdelor fiind dat de un jucător, Boiciuc, despre care şefii clubului nici nu s-au obosit în startul sezonului să se intereseze dacă este eligibil under 21! Internaţionalul de tineret moldovean i-a pasat lui Piccioni perfect în minutul 52, însă italianul, singur cu Stanca, a trimis în bară şi a marcat apoi, peste un minut. Pandurii a replicat imediat: Herea a ratat o ocazie importantă (’55), iar Alexandru a egalat peste două minute. Intensitatea înaltă a continuat, o gafă uriaşă a lui Stanca dându-i posibilitatea lui Piccioni de a înscrie un gol simplu.

La 3-2, fazele de poartă au dispărut, doar Ţucudean, în prelungiri, având posibilitatea de a mai înscrie. Iaşul pune astfel capăt seriei de şapte meciuri fără victorie, iar Napoli se poate gândi şi cum va juca pe terenul campioanei.

Gol primit în inferioritate numerică

^ Iaşul a încasat primul gol în inferioritate numerică. Ciucă s-a accidentat în minutul 4, iar Saric a intrat peste două minute. ^ Böle a stat în tribună, fiind accidentat, la fel ca Mihalache şi Cristea. ^ Voicu şi Ţigănaşu vor fi suspendaţi la meciul cu Astra Giurgiu, din etapa a X-a. ^ Deşi nu a putut conta pe patru piese de bază, Voiculeţ, Bunoza, Mrzjlak şi Piţian, Grigoraş i-a ţinut pe banca de rezerve pe Ţucudean, Sânmărtean şi Pleaşcă. “Am jucători de valori apropiate. La ritmul de joc din trei în trei zile, mai facem rotaţii. Astăzi, unele mutări mi-au ieşit, altele – nu” a explicat antrenorul oaspeţilor. ^ Grigoraş s-a plâns de situaţia financiară a clubului: “Deocamdată, jucătorii încă răspund la ce le cer, deşi e clar că sunt nemulţumiri. Situaţia este la fel ca acum o lună, două, trei, patru. Sper ca până la urmă să se achite măcar câte ceva din restanţe”. ^ În ciuda problemelor de efectiv, Creţu nu va fi convocat nici pentru meciul de la Giurgiu. “Până nu îşi prelungeşte contractul, nu voi conta pe Creţu” a spus Napoli ^ * Al doilea meci al etapei: FC Viitorul – Dinamo 1-1 (0-1). Nimely (’64) / Lazăr (’17).

Piccioni, Napoli şi Prunea, puşi pe harţă

Victoria obţinută le-a dat avânt celor de la CSM Politehnica. Bucuria a fost urmată însă de atacuri, purtate pe mai multe planuri. Imediat după ce a înscris, Piccioni s-a dus în faţa tribunei B şi i-a ironizat pe spectatori, italianul fiind unul dintre cei mai contestaţi jucători din fotbalul ieşean. Atacantul nu a recunoscut la final gesturile făcute, spunând la conferinţa de presă că nu a fost văzut bine!!!

Şi Nicolo Napoli a fost la fel de ofensiv, spunându-le ziariştilor ieşeni că nu se bucură de victoria echipei. Vârful a fost atins de preşedintele executiv, Florin Prunea, care l-a atacat dur pe preşedintele Comitetului Director al clubului, Leonida Antohi, cel care este şeful lui direct! “Îi atrag atenţia domnului Antohi, care nu a mai fost la echipă de 10 luni, că dacă mai vorbeşte o dată, o să vorbesc şi eu! A fost numit politic! Să lasă echipa în pace! Să se ducă să dea cu pumnul în masă să ceară bani! Daţi-vă demisia, domnule Antohi! Şi aşa spuneţi că se dau prea mulţi bani la fotbal!” a spus Prunea.

Antohi a replicat: “Sunt trist că în loc să ne bucurăm că echipa a ieşit din impas, lucru pe care mi l-am dorit cu ardoare, discutăm despre alte lucruri. Am înţeles că domnul Prunea a spus că nu am făcut nimic pentru fotbalul ieşean. Modul în care am lucrat în deceniile de activitate pe care le-am pus în slujba fotbalului ieşean ca jucător, antrenor şi conducător cred că trebuie evaluat în primul rând de ieşenii care au fost ani la rândul lângă acest fenomen, ieşeni care şi acum susţin, moral şi financiar clubul. În ceea ce priveşte demisia dintr-o funcţie onorifică, neretribuită, aceasta nu poate fi cerută de preşedintele executiv, care se subordonează şi este numit de Comitetul Director. Referitor la rezultatele muncii de conducător, cred că pentru mine vorbesc cele obţinute la clubul pe care-l conduc, care este cel mai bun din ţară în ultimii ani. De aceea, am şi fost numit şeful cluburilor sportive studenţeşti din ţară. La fotbal, domnul Prunea a cerut mână liberă şi o are. Voi reveni şi cu alte precizări” a spus cel care este şi membru fondator al CSM Politehnica.

Apoi, după ce luni de zile a spus că gruparea pe care o conduce e una dintre cele mai stabile şi serioase din Liga I, Prunea a schimbat aseară placa: “Autorităţile locale trebuie să dea bani la echipă. Avem mai multe miliarde datorii la bugetul statului, restanţe salariale. Nu există stabilitate la club”. După ce echipa a cheltuit în circa două luni prima rată din drepturile TV pentru acest sezon, 1,1 milioane euro, primarul Iaşului, Mihai Chirica, a dat asigurări că echipa va avea linişte financiară, ca urmare a sprijinului oficialităţilor locale: “Recent, echipa a primit 360 000 lei, va mai primi şi săptămâna viitoare, când vor mai intra la Fundaţia Sportului Ieşean bani şi de la Consiliul Judeţean, pentru a lichida restanţa la bugetul statului, care era de 900 000 de lei. Îi asigur pe ieşeni că administraţia locală iubeşte sportul şi nu vor fi probleme legate de finanţare”, a precizat edilul.

Declaraţiile tehnicienilor

Nicolo Napoli: “Am început mai prost, însă, după 25 de minute am jucat aşa cum trebuia. Am fost concentraţi, am avut atitudine, ambiţie. Am obţinut trei puncte fundamentale, cred că a fost o victorie meritată”.

Petre Grigoraş: “Am pierdut un meci pe care nu am crezut că-l putem pierde. Am început bine, am controlat total prima repriză, însă au apărut unele gafe individuale care ne-au destabilizat. Trebuia să profităm de problemele Iaşului”