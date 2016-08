Îl vedeți zilnic, în fața Mitropoliei. Este dulgherul care trăieşte din pictură

Andrei are în traista de lângă el o sticlă de apă şi mâncare. De patru zile nu a vândut niciun tablou. Când nu vinde, nu mănâncă. Însă, pentru el, pictura este în prezent singura sursă de venit şi pasiunea vieţii lui. Andrei Grigoraş este un tânăr ieşean în vârstă de 32 de ani care îşi vinde tablourile în parcul din faţa Mitropoliei. De obicei iese sâmbăta şi duminica, în timpul săptămânii lucrează în atelierul lui de pictură pe care şi l-a încropit în balcon.

În august însă vânzările merg mai binişor, aşa că insistă, poate reuşeşte să vândă zilele acestea un tablou, două. Andrei nu are studii în domeniul artei. Culorile îi curg direct din venele mâinii cu care pictează. Îşi lasă mai tot timpul sufletul să aleagă, ochii doar îi urmăresc mişcările. „De meserie eu sunt tâmplar – dulgher, am făcut Şcoala de ucenici de la Bivolari. Eu sunt din Iaşi de loc, dar părinţii m-au trimis acolo să învăţ o meserie. Eu voiam încă de pe atunci să pictez, însă tata nu a fost de acord. Acum, mama mă susţine, tata a fost împotrivă la început, îmi spunea să-mi găsesc un loc de muncă adevărat. S-a mai îmbunat acum. După terminarea şcolii de ucenici am lucrat în construcţii timp de 9 ani, după care am renunţat din cauza unor probleme de sănătate. De atunci, din 2011, mă ocup doar de pictură”, povesteşte Andrei arătându-mi tablourile sale prinse de grilaj cu sfoară. De patru zile, ieşenii doar se uită şi pleacă. În arta pictatului a fost pregătit de trei pictori ieşeni, fraţii Vasile şi Petrică Sîncu şi Vasile Brânzan. L-au luat sub aripa lor şi l-au iniţiat în tehnicile speciale.

„De la un anumit nivel, se poate trăi din pictură. Mai vând şi în Palas, unde închiriem spaţiu mai mulţi pictori, însă nu vom mai sta acolo mult timp deoarece chiria s-a dublat, de la 2.000 de lei cât era la început la 1.000 de euro, şi nu ne mai permitem. Acolo însă am avut cel mai mare succes la vânzare deoarece acolo vin oameni care au posibilităţi financiare. Poate de la anul o să încerc să vând şi pe internet, însă acum mă feresc deoarece imaginile se pot fura, reproduce, şi atunci nu se mai ştie care pe care a reprodus. Prefer casele ţărăneşti, rustice, deoarece îmi amintesc de vacanţele la bunici”, spune acesta cu sinceritate.

Nu vinde, nu mănâncă

La un tablou lucrează patru zile, iar preţul este în funcţie de gradul de complexitate. Preţul unui tablou din cele pe care le-a scos la vânzare în parc este de 300 de lei, 350, în funcţie de mărime şi dacă este unicat. Dacă sunt reproduceri, preţul este mai mic. Cel mai scump tablou pe care l-a vândut de când este pictor a fost de 1.100 de lei. „Reprezenta o uliţă de sat, a fost cumpărat de nişte români stabiliţi în SUA. A fost o comandă, mi-au adus o fotografie cu uliţa pe care au copilărit. Le amintea de casă”, îşi aminteşte pictorul. Pentru el, pasiunea pentru tablouri nu s-a transformat într-o afacere, deoarece dacă nu reuşeşte să vândă niciun tablou zile la rând, nu are nici de pâine. „Pentru că de patru zile nu am vândut nimic, ies mai des în parc cu ele. E ca o loterie. Vreau să mă înscriu în Asociaţia Artiştilor Plastici din Iaşi, până în prezent am avut două apariţii în două expoziţii colective”, mai spune acesta. Ramele pe care le foloseşte sunt din lemn, de culoarea mahonului. Culorile pe care le foloseşte le cumpără de la un basarabean, prin comandă, care i le aduce din Sankt Petersburg. „Cele mai bune culori sunt cele ruseşti, cel care mi le aduce mi le dă la un preţ mai accesibil, însă tot sunt de trei ori mai scumpe decât cele de pe piaţa românească”, îmi explică ieşeanul.

A trimis un tablou tocmai în China

A trimis şi la export lucrări de-ale sale în Spania, Italia, SUA, Germania, chiar şi-n China. Tot românii stabiliţi în străinătate, sau chiar străinii, sunt cei care îi cumpără tablourile. Ieşenii, spune el, nu prea au putere de cumpărare. „Cu partea financiară scârţâie în Moldova. Am mai mers cu tablourile în spate şi în Suceava, unde am vândut cel mai bine, şi în Bacău, şi Bucureşti. Sunt suceveni care vin în Iaşi să cumpere. Un tablou unicat are alt preţ faţă de o reproducere după un pictor celebru. Pentru un unicat investesc şi bani. Pentru unul dintre tablouri am cumpărat o vază de 280 de lei, dar era cu adevărat spectaculoasă, apoi florile. Acestea le găsesc în piaţă dimineaţa, le iau mai ieftin ca la florărie”, spune acesta în încheierea conversaţiei noastre.

Ieşenii care doresc să-i vadă picturile ori cei care doresc ca Andrei să le picteze ceva deosebit ori vor să-i cumpere unul dintre tablouri, îl pot contacta pe acesta la numărul de telefon: 0744.807.859.