IMAGINI: Copii frumoși, profesori și părinți nostalgici la deschiderea noului an școlar

Zâna Toamnă şi-a împrăştiat la propriu frunzele la deschiderea de an şcolar, care a avut loc ieri-dimineaţă la Şcoala Primară Carol I din Iaşi. Copilăria şi freamătul acesteia mai că nu au lăsat loc oamenilor mari să-şi spună gândurile, iar fetiţa îmbrăcată în toamnă a deschis oficial anul şcolar la Iaşi pe versurile unei poezii şi pe acordurile unui cântecel. Câte un reprezentant al fiecărei clase a transmis o urare, apoi au lăsat să zboare, odată cu zilele de vacanţă, ba­loane colorate umplute cu heliu. Momente bune, toţi copii din curtea şcolii au urmărit până departe baloanele buclucaşe, până s-au pierdut în văzduh. La Iaşi, deschideri festive oficiale au avut loc ieri în trei şcoli: Şcoala Carol I, Colegiul de In­formatică „Gh. Moisil“ şi Şcoala Vânători - Popricani.

Camelia Gavrilă: „Cele trei momente conturează o valoare de simbol“

„O nouă zi de septembrie, un alt început de an şcolar, emoţiile se multiplică, se perpetuează, indiferent de vârstă. Cu toţii purtăm cu noi amintirile legate de începerea şcolii, de aceste temeiuri ale fiinţei şi ale devenirii prin educaţie, prin cultură, prin cunoaştere. Deci, septembrie are o valoare simbolică. Ne-am gândit ca deschiderile de an şcolar de anul acesta să aibă o anumită coerenţă, o anumită logică interioa­ră. Şi am ales perechi nu neapărat de contraste, antinomii, cât mai degrabă de complementarităţi. Pen­tru că vorbim de anii de şcoală primară, aici suntem în faţa unei şcoli recent refăcute, cu arhitectura şi istoria extrem de nobilă. O şcoală primară cu tradiţie. Apoi vom păşi simbolic spre o altă vârstă şi o altă etapă: vârsta adolescenţei, cu neliniştile, cu aspiraţiile, cu dorinţa de a înţelege lumea. Mai mult decât atât, nu este doar o şcoală, este un liceu de informatică, deci o şcoală a modernităţii. Vorbim de aceste dife­renţe de medii rezidenţiale, urban-rural -, nu peste tot sunt aceleaşi condiţii, aceeaşi infrastructură, aceeaşi calitate a profesorilor -, deci este un semnal de a încerca să transferăm tot ce înseamnă reuşite şi calitate a educaţiei de secol XXI către toate mediile rezidenţiale. În felul acesta, cele trei momente conturează o valoare de simbol“, a declarat prof.dr. Camelia Gavrilă, şefa ISJ, în cuvântarea de deschidere a noului an şcolar.

Festivităţile de la Şcoala „Carol I“ au început la 9,30

Dechiderea oficială a avut loc începând cu ora 9.30, festivitate la care au participat reprezentanţi ai Ins­pectoratului Şcolar Judeţean, în frunte cu Camelia Gavrilă, inspector şcolar general, ai Primăriei, prin prezenţa primarului Mihai Chirica, ai Consiliului Judeţean, prin pre­zenţa preşedintelui Maricel Popa, ai Prefecturii, prin prezenţa subprefectului Bogdan Abalaşei, dar şi ai Inspectoratului Judeţean de Poliţie, Jandarmeriei, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, Direcţiei de Sănătate Publică şi ai sindicatelor din învăţământul preuniversitar. Pri­marul Chirica a ţinut să ureze succes elevilor în noul an şcolar şi a menţionat că vor urma şi alte şcoli care vor beneficia de finanţări pentru renovări.

De la ora 10.30, cel de-al doilea moment de deschidere a anului şcolar a avut loc pe Copou, la Colegiul „Moisil“, unde vara aceasta s-a inaugurat noul corp de clădire în care se află laboratoarele de informatică, chimie şi fizică, rămânând astfel mai mult spaţiu pentru sălile de clasă.

De la ora 12, deschiderea s-a mutat la şcoala din Vânători, unde reprezentanţii instituţiilor au ţinut discursuri în faţa elevilor şi a părinţilor. Şi acolo, ca şi la oraş, elevii au fost încercaţi de aceleaşi emoţii.

Ce schimbări vor avea loc

Chiar dacă hăinuţele nu au avut etichete de firmă, iar florile au fost culese mai degrabă din grădinile pline de culoare decât de la florării, elevii de la Vânători s-au bucurat de începerea anului şcolar ca de o minune. Cu privire la schimbările care au loc începând de anul acesta, reprezentanţii ISJ cred că sunt bine­venite:

„Manualele şcolare gratuite pentru clasele a XI-a şi a XII înseamnă un plus de informaţie, şi deci o egalitate de şanse. Am anticipat pentru noul an şcolar anumite schimbări în zona examenelor naţionale - acel raport 80% media de la evalaurea naţională şi 20% media pe anii de studiu - care vor deplasa accentul spre examenul propriu-zis. Apoi, nota după con­tes­taţii, care de cele mai multe ori este în favoarea candidatului, va ramâne definitivă; pe de altă parte, programele şcolare sunt într-un proces de regândire, sperăm la o descongestionare, o flexibilizare şi o esenţializare curriculară în sprijinul elevului. În privinţa finanţării, nu depinde numai de noi, noi spu­nem mereu că trebuie, că e nevoie, o educaţie complexă nu se face fără bani, fără susţinere, fără învestiţii. Situaţiile sunt diferite de la o comunitate la alta. Avem exemple de bună practică dacă ne referim la această şcoală, la extinderea de la Colegiul de Informatică, dar în acelaşi timp este nevoie de dotări, de cărţi, de materiale sportive, de clădiri de calitate, de grupuri sanitare în interiorul şcolilor, adică de o şcoală modernă aşa cum ne-o dorim“, a mai precizat inspectorul general.