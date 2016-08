Imaginile care au făcut înconjurul planetei: Ministru, cărat pe braţe la inundaţii

Fotografia îl are ca erou negativ pe un ministru din India Shivraj Singh Chouhan, ministru-sef al statului Madhya Pradesh din India centrala, care a vizitat zonele afectate de inundatii. Oficialul a fost fotografiat in timp ce era carat prin apa de ofiteri de politie, insa biroul sau de presa a dat un comunicat in care a precizat ca acest lucru s-a intamplat pentru ca nu cumva ministrul-sef sa se raneasca, anunţă CNN.

Fotografia cu ministrul Shivraj a fost extrem de criticata pe Twitter, unde utilizatorii nu numai ca si-au aratat dezaprobarea fata de acest comportament, dar l-au si ironizat prin postarea de fotografii trucate, conform Pro TV.