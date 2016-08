Impactul primei zile de scoala asupra copiilor

Orice adult isi aduce aminte cu emotie de prima zi de scoala unde, dintr-o data, a fost introdus intr-un mediu nou si necunoscut, cu o multime de oameni noi si cand, pentru prima data poate, s-a uitat cu frica dupa parintii care, fara sa inteleaga prea bine de ce, nu au putut sa ramana.

Copilul s-a uitat cu frica dupa ei in timp ce acestia se indreaptau sovaind spre poarta scolii. Cum exista un instinct natural de a ne gasi aliati/parteneri atunci cand suntem singuri, orice copil, sanatos, in prima zi de scoala, dupa plecarea parintilor a incercat sa se imprieteneasca cu cineva ca sa nu se mai simta singur si sa poata experimenta un sentiment de apartenenta in lipsa parintilor.

Este momentul in care incepe procesul care se va incheia o data cu adolescenta: “desprinderea de parinti” si orientarea spre mediul social unde copilul va incerca permanent pana la varsta maturitatii sa se integreze. Si de succesul integrarii in mediul scolar va depinde apoi succesul integrarii in mediul social, profesional si apoi in viata de familie proprie.

Pare simplu si cu toate acestea exista din ce in ce mai multe cazuri de inadaptare scoalara si apoi abandon scolar, culmea a copiiilor inteligenti si inzestrati cu calitati deosebite, uneori peste medie.

