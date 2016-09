IMPORTANT: Unde vor vota cetățenii care își schimbă domiciliul înainte de alegeri!

Un deputat PSD propune ca alegatorii care isi schimba domiciliul sau resedinta cu mai putin de trei luni inainte data alegerilor locale sa poata sa voteze doar in comuna sau orasul in care au avut domiciliul sau resedinta anterior, pentru a reduce riscul de turism electoral.

"Alegatorul care si-a schimbat domiciliul sau resedinta cu mai putin de trei luni inainte de data alegerilor isi va exercita dreptul de vot in comuna, orasul, municipiul sau aubdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului in care alegatorul a avut anterior domiciliul sau resedinta, dupa caz", se arata in initiativa depusa la Senat de deputatul PSD Florin Gheorghe.

El sustine, in expunerea de motive, ca actuala legislatie mentine inca posibilitati de fraudare a procesului electoral.

hotnews.ro