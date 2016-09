În primele opt luni au fost prinşi 122 de angajaţi la negru

Fenomenul muncii la negru i-a costat scump pe angajatorii din Iaşi depistaţi cu astfel de nereguli. Agenţii economici descoperiţi de la începutul acestui an de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) că practică sau încurajează munca fără forme legale au primit sancţiuni contravenţionale a căror valoare cumulată depăşeşte 1,2 milioane lei. „De la începutul acestui an, instituţia a întreprins 1.373 de acţiuni de control în acest scop. Ca urma a verificărilor, 81 de angajatori au fost sancţionaţi contravenţional, fiind descoperite 122 de persoane care munceau fără forme legale. În acest an, ITM nu a depus plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi în cazuri de muncă ilicită. Majoritatea celor depistaţi că practică munca ilicită activează în domeniul construcţiilor, dar au fost cazuri numeroase şi la firme din domeniul alimentaţiei publice”, a precizat Cătălin Ţacu, inspector şef adjunct în relaţii de muncă în cadrul ITM.

Peste 150 de persoane au fost depistate că lucrează la negru în domeniul construcţiilor în ultimii cinci ani la Iaşi, dar situaţia este mult mai gravă, recunosc chiar şefii instituţiei. Ca atare, ITM a demarat în luna mai 2016 o acţiune de informare printre beneficiarii de lucrări de construcţii şi persoanele fizice care prestează aceste activităţi pentru declararea muncii şi întocmirea formelor legale de angajare. Intitulată „Respectă şi declară munca”, acţiunea ITM, încheiată ieri, 2 septembrie, a vizat şi respectarea condiţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

„O componentă importantă a acţiunii de informare au constituit-o vizitele de informare, realizate prin deplasarea inspectorilor de muncă în teren pentruidentificarea şantierelor de construcţii – locuinţe individuale în regie proprie. Vizitele de informare în teren s-au desfăşurat în perioada 1 iulie-2 septembrie 2016 şi au vizat peste 100 de şantiere din zonele Valea-Lupului, Rediu, Bucium, Galata, Miroslava, Tansa şi Ţibăneşti, unde beneficiarii şi lucrătorii au fost informaţi prin discuţii directe, distribuindu-se pliante şi formulare de contract individual de muncă”, se arată într-un comunicat semnat de George Albulescu, inspectorul-şef ITM. Potrivit conducerii instituţiei, tot mai mulţi ieşeni încearcă să ascundă cazurile de muncă la negru în domeniul construcţiilor sub forma ajutorului voluntar din partea rudelor şi prietenilor, iar alţi contravenienţi împiedică accesul inspectorilor sau îşi părăsesc locurile de muncă în scopul sustragerii de la identificare.