Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a ridicat o parte din interdicţiile impuse lui Victor Ponta

Victor Ponta rămâne sub control judiciar şi are interdicţia de a lua legătura cu martorii şi ceilalţi suspecţi din dosar, interdicţia de a deţine şi folosi arme, are obligaţia de a se prezenta săptămânal la poliţie, dar şi în faţa judecătorilor şi procurorilor DNA de câte ori este chemat.

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este definitivă.

Procurorii DNA Ploieşti l-au pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile pe Victor Ponta, acesta fiind suspectat de folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite şi de complicitate la infracţiunea de spălare de bani.

