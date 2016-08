Încă doi români au murit în cutremurul din Italia. Alți 16 sunt dați dispăruți

Inca 2 cetateni romani si-au pierdut viata in cutremurul care a devastat miercuri centrul Italiei, bilantul cresacnd astfel la zece romani, anunta Ministerul Afacerilor Externe, intr-un comunicat. De asemenea, 16 cetateni romani sunt dati disparuti.

Precedentul bilant prezentat de MAE era de 8 cetateni romani morti si 19 dati disparuti.

"Ministerul Afacerilor Externe anunta cu profund regret ca a fost confirmat decesul altor doi cetateni romani. Astfel, la acest moment, numarul cetatenilor romani care si-au pierdut viata in urma cutremurului din Italia este de zece persoane", se arata intr-un comunicat al MAE.

Ministerul Afacerilor Externe mai informeaza ca "echipele consulare mobile ale Ambasadei Romaniei la Roma si Consulatului General al Romaniei la Bologna sunt in continuare pe teren, actioneaza in mod coordonat si intreprind toate demersurile necesare pentru a verifica si confirma, pe toate canalele disponibile, situatia persoanelor de cetatenie romana declarate disparute. Verificarile se deruleaza in permanenta coordonare cu autoritatile italiene competente."

Atat Ambasada Romaniei la Roma, cat si Consulatul General al Romaniei la Bologna isi desfasoara activitatea la capacitate maxima, in vederea acordarii de asistenta consulara cetatenilor romani afectati de seism, precizeaza MAE.

Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara la urmatoarele numere de telefon: Ambasada Romaniei in Italia - (0039) 06 835 233 58 si (0039) 06 835 233 56, Consulatul General al Romaniei la Bologna - (0039) 051 5872120 si (0039) 051 5872209, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.

Ministerul Afacerilor Externe transmite sincere condoleante familiilor cetatenilor romani care si-au pierdut viata in aceasta tragedie si acorda in continuare intreaga asistenta necesara, se mai precizeaza in comunicatul MAE.