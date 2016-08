Încep calificările la US Open

* Trei jucători români de tenis, Marius Copil, Ana Bogdan şi Andreea Mitu, vor lua startul în calificările pentru tablourile principale de simplu ale turneului US Open, ultimul de Grand Slam al anului, găzduit de arenele Flushing Meadows din New York. Marius Copil (25 ani, 173 ATP) va da piept în primul tur preliminar cu japonezul Go Soeda (31 ani, 147 ATP), pe care l-a întâlnit de două ori până acum. Niponul s-a impus în prima confruntare, cu 6-4, 6-4, în 2012, la Bergamo. Copil şi-a luat revanşa anul acesta, în primul tur al calificărilor la Roland Garros, cu 6-4, 2-6, 6-3. Arădeanul a beneficiat şi de o neprezentare a niponului în 2015, la Vancouver. În caz de victorie, Marius va juca în turul II de calificări contra învingătorului partidei dintre francezii Constant Lestienne (166) şi Axel Michon (231), cel mai cunoscut jucător de pe partea sa fiind favoritul nr. 3 al calificărilor, Radek Stepanek (114).

Pe tabloul feminin, Ana Bogdan (117 WTA) este cap de serie nr.11 şi va juca şi ea în primul tur cu o reprezentantă a Japoniei, Hiroko Kuwata (25 ani, 154 WTA). Dacă o va depăşi pe Kuwata, Ana va juca în turul II cu Nina Stojanovic (Serbia, 195) sau belgianca Ysaline Bonaventure (162). Mai departe, Ana se poate confrunta cu spaniola Silvia Soler (130). Andreea Mitu (24 ani, 192 WTA) o are ca adversară pe austriaca Barbara Haas (20 ani, 140 WTA), pe care a învins-o în singurul meci direct, anul trecut la Bad Gastein, cu 6-1, 6-7, 7-6. În turul II, Andreea ar putea întâlni o jucătoare din China, Zhang Yuxuan (264), care va juca cu tânăra americancă tot de origine chineză, Sophie Chang (19 ani, 649). Favorita porţiunii de tabloul este Jana Cepelova (Slovacia, 118).



* Rezultate înregistrate în turneul de tenis feminin de la New Haven: Petra Kvitova (Cehia) - Louisa Chirico (SUA) 1-6, 6-1, 6-3; Evghenia Rodina (Rusia) - Maria Sakkari (Grecia) 6-1, 5-7, 6-2; Jelena Ostapenko (Letonia) - Caroline Wozniacki (Danemarca) 7-5, 6-2; Eugénie Bouchard (Canada) - Annika Beck (Germania) 6-2, 6-1; Anett Kontaveit (Estonia) - Kiki Bertens (Olanda) 6-3, 6-4; Ana Konjuh (Croaţia) - Kayla Day (SUA) 6-0, 6-3; Johanna Larsson (Suedia) – Timea Bacsinszky (Elveţia) 7-5, 6-2; Ekaterina Makarova (Rusia) – Anastassija Sevastova (Letonia) 6-3, 6-2.

* Adrian Ungur s-a calificat în optimile de finală ale turneului challenger de la Manerbio (Italia), dotat cu premii totale de 42.500 euro, luni, după ce a dispus cu 6-1, 6-1 de chilianul Christian Garin. Ungur (31 ani, 237 ATP) a avut nevoie de doar 59 de minute pentru a trece de Garin (20 ani, 262 ATP). Adrian Ungur urmează să joace în optimi cu sârbul Filip Krajnovic, cap de serie numărul nr. 8,. care a dispus cu 6-3, 6-3 de japonezul Akira Santillan. La dublu, Ungur face pereche cu lituanianul Laurynas Grigelis, iar adversarii din primul tur vor fi spaniolii Daniel Gimeno şi Pedro Martinez. Tot la dublu, românii Victor-Mugurel Anagnastopol şi Victor Vlad Cornea vor înfrunta în runda inaugurală perechea argentiniană Juan Ignacio Galarza/Leonardo Mayer.



* Alexandra Cadanţu (262 WTA) a ratat, marţi, calificarea în turul doi al turneului ITF de la Bagnatica (Italia), dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari. Cadanţu a fost învinsă, în runda inaugurală, cu scorul de 0-6, 1-6. după o oră şi 41 de minute, de Julia Grabher (Austria. 321). La turneul de la Bagnatica participă şi Cristina Dinu (238), principala favorită, care o va întâlni, în primul tur, pe Jasmine Paolini (Italia, 300 WTA).