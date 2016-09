Încep licitațiile pentru autostrada și drumul expres care vor atinge Moldova

"In doua saptamani vedem in SEAP licitatia pentru Studiul de Fezabilitate si proiectare pentru traseul Ploiesti-Buzau-Bacau, iar tronsonul Bacau - Pascani va fi lansat probabil in licitatie in luna octombrie", a declarat Catalin Homor, seful CNADNR.

Autostrada sau drumul expres pe ruta Ploiesti-Buzau-Focsani-Bacau-Pascani ar urma sa aiba o lungime de aproape 330 km si are menirea sa preia traficul pe ruta Nord-Sud, acolo unde se inregistreaza cele mai mari valori a traficului din Moldova si care in prezent se desfasoara pe DN2, un drum national cu cate o banda pe sens si un acostament putin mai lat folosit adesea de catre soferi drept inca o banda de circulatie.

In momentul de fata din aceasta autostrada este in constructie o mica portiune ce se suprapune cu Centura Bacaului. Acolo constructorul a inceput recent sa intre in teren, iar proiectul prevede ca pe 16 km din cei 30 km ai centurii constructorul sa realizeze corpul viitoarei autostrazi, precum si intersectiile si lucrarile de arta corespunzatoare, insa traficul va fi deschis initial doar pe o cale si pe cate o banda de circulatie in ambele sensuri.

Autostrada A8 Tg. Neamt - Iasi - Ungheni

Cat priveste cealalta artera de mare viteza din Moldova ce apare trecuta in Master Plan, Tg Neamt - Iasi - Ungheni, parte a autostrazii mai mari A8 Tg Mures - Iasi, documentatia pentru SF si proiectare va fi si ea depusa in SEAP in aceasta toamna.

"Targu Neamt - Iasi - Ungheni, sectorul de autostrada dinspre nordul Moldovei va fi lansat in octombrie in licitatie pentru SF, proiect tehnic si autorizatie de constructie. Moldova va fi castigatoarea acestei sesiuni. Nu exista nici un impediment sa lansam, ceva care sa nu tina de companie", a detaliat Homor.

Potrivit informatiilor din Master Plan, autostrada Tg Neamt - Iasi - Ungheni ar urma sa aiba o lungime de aproape 135 de kilometri si un cost estimat undeva la circa 1,1 miliarde de euro. Traseul se afla pe harta TEN-T Core si este eligibil pentru finantare europeana nerambursabila.

hotnews.ro