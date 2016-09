Internet gratuit in toate orasele si satele? Juncker spune ca va fi posibil foarte curand

Fiecare oras si sat din Romania si din intreaga Uniune Europeana ar urma sa aiba Internet wireless gratuit in zonele publice pana cel tarziu in anul 2020.

Cel putin asta sustine presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a facut aceasta afirmatie miercuri, in cadrul discursului sau despre Starea Uniunii.

"Propunem astazi sa echipam fiecare sat european si fiecare oras cu acces gratuit la Internet wireless in jurul principalelor centre ale vietii publice, pana in 2020", a spus liderul Comisiei, fara a da mai multe detalii despre cum ar urma UE sa ajute la atingerea acestui scop in urmatorul deceniu.

In cursul discursului sustinut la Strasbourg, Juncker a mai vorbit si despre planurile de reformare a regulilor telecomunicatiilor din cadrul UE si a propus crearea unei retele 5G de Internet, care sa poata fi accesata pe tot cuprinsul blocului european, pana cel tarziu in anul 2025.

ziare.com