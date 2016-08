INTERVIU O romanca din Amatrice a salvat doua batrane pe care le ingrijea: Casa a alunecat cu tot cu teren, ca pe saniuta

"M-am reintors ieri de la Amatrice la Roma si am un sentiment teribil de neputinta, pentru ca nu am reusit sa fac nimic pentru acea lume." Eleonora nu vrea ca numele sa-i fie publicat. Lucreaza ca ingrijitoare la negru. Fara contract, ca multe romance din zona sinistrata. Se afla la Amatrice, intr-o casa de vacanta a familiei pentru care lucreaza. Intr-o casa de 100 de ani, izolata, de langa munte.

Desi spune ca nu a facut nimic, ea a reusit sa le salveze pe cele doua batrane de care are grija: una are 80 de ani, cealalta aproape 100. Le-a tras din pat si le-a convins sa iasa in strada si sa astepte ajutor in masina.

A povestit pentru Hotnews.ro ce s-a intamplat in acea noapte pe care nu o va uita niciodata.

"Muntele parca plangea, venea catre noi"'

Isi aminteste cu exactitate acele clipe: "Nu dormeam. Ma trezisem pe la 3, ma uitam pe fereastra. Erau doi tineri care faceau o cursa cu masinile pe podul de langa casa. M-am uitat la ei, nu e prima oara cand se fac curse pe acel pod. Apoi m-am intins in pat. Atunci a inceput.

Cand am auzit zgomotul infernal, pamantul inca nu se misca. Am deschis fereastra gandindu-ma ca erau tinerii cu masinile.

Nu intelegeam in primul moment. De la etajul intai, m-am gandit apoi ca o masina, vreun utilaj greu agricol, s-a izbit de casa si voiam sa fug pe scari sa vad bucataria. Abia atunci a inceput sa tremure tot. Mi-am zis ca se prabuseste ceva.

De la fereastra, aveam senzatia ca muntele vine peste noi si ca toata casa se duce catre rau. Asa, de la dreapta la stanga. Mi se parea ca plange muntele, cu tot acel zgomot, acel vuiet de nedescris.