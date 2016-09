Isar: Șansele să fiu desemnat premier sunt la fel de mari cu cele ale lui Ponta - zero

Lucian Isar, șoțul co-președintelui PNL Alina Gorghiu, i-a dat replică lui Victor Ponta, despre care a spus că "nu are astâmpăr deloc". Isar a scris pe Facebook că șansele ca el să fie desemnat premier de către PNL, după alegerile parlamentare, sunt la fel de mari cu cele ale lui Ponta de a fi nominalizat de Liviu Dragnea în această funcție, "adică zero".

"Pokemonul Ponta nu are astâmpăr deloc. În fiecare lună, îmi găsește câte un nou loc de muncă. Ba la BNR, ba, mai nou, în fruntea Guvernului. Sunt unii care ar spune că toate aceste gânduri îi vin din propria experiență. Că a ajuns șef la PSD și, ulterior, Premier, datorită tatălui socru. Eu nu mă pronunț, pentru că nu îmi stă în caracter să atac familia nimănui. Îi mulțumesc pentru grija pe care o poartă viitorului meu profesional, dar nu e cazul.Spre deosebire de domnia sa, eu am venituri cinstite și o pregătire profesională solidă, atât în țară, cât și în străinătate. Vedeți, domnule Ponta, dacă ați fi făcut și dumneavoastră o școală serioasă, fără să credeți că textele altora sunt și textele dumneavoastră, nu ați fi depins toată viața de câte cineva. Nu ați fi fost nevoit să vă împrieteniți cu dl Ghiță, să vă ducă la Dubai, sau să vi-l aducă pe Blair să dați mâna cu el. Nu ați fi ajuns nici în situația de a vă întoarce în genunchi la domnul Dragnea, cu speranța că vi se va da ceva. Vă asigur că posibilitatea ca eu să fiu premierul desemnat al PNL - dacă aș avea un astfel de obiectiv profesional (ceea ce, iarăși, nu este cazul nici acum, nici altă dată) - este la fel de mare ca nominalizarea dumneavoastră, după alegeri, ca Prim-ministru, de către Liviu Dragnea. Adică zero. P.S.: Cu părere de rău, vă anunț că atunci când voi avea nevoie de un îndrumător de carieră, nu voi apela la dumneavoastră. Mi-e teamă sa nu îmi faceți propunerea de a lucra prin Kazahstan sau cu dl Ghita", a scris Lucian Isar pe rețeaua de socializare.

evz.ro