Isărescu: Adevărul e că noi nu am fost pregătiți să intrăm în UE în 2007

Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a declarat vineri seara, la Alba Iulia, că România nu era pregătită să adere la Uniunea Europeană în 2007, dar dacă nu am fi intrat la momentul respectiv, nu știe dacă acest lucru s-ar mai fi întâmplat ulterior.

'Adevărul e că noi nu am fost pregătiți să intrăm în Uniunea Europeană în 2007. Am liberalizat contul de capital, în condițiile de inflație mai mare, dar dacă nu intram în 2007 nu știu dacă mai intram și pentru asta îmi asum toată responsabilitatea, că eu am negociat, ca premier (în 2000 — n.r.), anul 2007 cu Romano Prodi (președintele Comisiei Europene în 2000 — n.r.) și m-a avertizat, de atâtea ori, că nu suntem pregătiți (...) să intrăm în Uniunea Europeană', a afirmat guvernatorul BNR.