Iubitul lui Bobbi Kristina Brown, găsit vinovat de moartea ei

Judecatorul T. Jackson Bedford de la Curtea Superioara a tinutului Fulton a anuntat vineri decizia, dupa ce paratul Nick Gordon nu s-a prezentat la audierile in cazul mortii iubitei sale Bobbi Kristina Brown, conform Agerpres.

Vineri a fost pentru a doua oara cand Nick Gordon nu s-a prezentat la audieri, judecatorul Bedford a dat decizia potrivit careia Gordon admite, in absenta, in mod legal alegatiile formulate impotriva sa in plangerile care fusesera inaintate in acest caz.

Judecatorul urmeaza sa stabileasca pedeapsa financiara. Potrivit plangerii formulate, tatal lui Bobbi Kristina solicita 50 de milioane de dolari. Bobbi Brown a declarat pentru revista People ca este multumit de hotararea pronuntata de curtea din Fulton. ''Tot ce am vrut a fost sa obtin raspunsuri privind cine si ce anume a cauzat moartea fiicei mele'', a spus Bobbi Brown pentru People.

Bobbi Kristina Brown a fost gasita inconstienta in locuinta sa in ianuarie 2015, a murit cinci luni mai tarziu dupa o perioada de coma indusa.Autoritatile din Atlanta vor continua sa investigheze acest caz, insa pana in prezent nu au fost formulate oficial acuzatii de crima impotriva lui Nick Gordon, incheie UPI.com.