Klaus Iohannis a semnat decretul privind numirea Cristinei Tarcea in functia de presedinte al Inaltei Curti

Pentru functia de vicepresedinte al ICCJ si-au depus candidaturile Lavinia Curelea, presedinte al Sectiei I civile, si judecatoarea Nela Petrisor.

Postul de presedinte al ICCJ a ramas vacant dupa ce Livia Stanciu, cea care detinea aceasta functie, si-a inaintat cererea de eliberare din functie prin pensionare, incepand cu 13 iulie. De la acea data, Stanciu detine functia de judecator la Curtea Constitutionala, ca urmare a semnarii decretului de numire de catre presedintele Klaus Iohannis.

Potrivit legii, numirile in aceste functii se fac de catre presedintele Romaniei, la propunerea Sectiei de judecatori a CSM, pentru un mandat de trei ani, care poate fi reinnoit o singura data.

In proiectul de candidatura postat pe site-ul CSM, judecatoarea Cristina Tarcea sustine ca Inalta Curte de Casatie si Justitie nu poate prelua de la 1 ianuarie 2017 bugetul instantelor, considerand ca solutia 'cea mai rezonabila si realista' fiind prorogarea intrarii in vigoare a acestei prevederi.

Tarcea arata ca actualele capacitati administrative ale ICCJ fac imposibila exercitarea unei astfel de atributii, in conditiile in care Instanta suprema se confrunta de mai multi ani cu o lipsa 'cronica' a spatiului iar Departamentul economic, dimensionat ca numar de personal, a fost nevoit sa-si desfasoare activitatea in spatii improvizate in alte locatii.

Prin urmare, ea spune ca prioritatea mandatului sau va fi alocarea unui sediu corespunzator bunei desfasurari a activitatii de judecata din Inalta Curte.

In ceea ce priveste propunerile legislative pe care Cristina Tarcea le are in vedere, conform proiectului citat, printre ele se numara cea privind incompatibilitatile si posibilitatea formularii de opinii separate.

Un alt obiectiv al mandatului Cristinei Tarcea va fi continuarea solutionarii in termen a recursurilor in interesul legii si a sesizarilor prealabile, a motivarii si publicarii deciziilor in termenele stabilite de lege.

