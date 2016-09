Klaus Iohannis: Nu se poate educatie performanta cu dascali platiti la limita de jos a salariilor

"Societatea asteapta de la dascali sa ofere tot, pe de alta parte trebuie sa fim constienti ca si dascalii asteapta ceva de la societate, sa fie intelesi, respectati. Nu se poate sa avem un sistem performant cu dascali platiti la limita de jos a salariilor. Nu se astepata niciun dascal sa se imbogateasca, se asteapta sa poata trai decent", a declarat presedintele Klaus Iohannis.

Intrebat de situatia scolilor fara autorizatie ISU, presedintele a declarat ca a cerut in urma cu un an Guvernului sa rezolve problema in trei ani, iar acest termen este unul fezabil.

Acesta a declarat ca totusi, statistic, sunt putine scoli fata autorizatie ISU si aceste cazuri sunt in special in localitatile foarte mici, unde nu exista utilitati, resurse sau interes politic.

"Ce ma deranjeaza este ca sunt orase mari unde nu exista autorizatie ISU. Este nevoie de un program national care sa se bazeze pe vointa politica. Multe orase mici au rezolvat problema cu fonduri preaderare, fonduri europene, trebuie sa continue", a mai spus Klaus Iohannis.