La Oxford s-a descoperit ora ideala la care ar trebui sa incepem munca, altfel jobul te omoara cu zile

Cercetatorii de la Oxford au aflat, in urma unui studiu, ca ora 9 dimineata este nepotrivita pentru a incepe programul, la serviciu, fiind similara cu o tortura pentru organism. E motivul pentru care multi angajati se imbolnavesc, sunt extrem de obositi si stresati, sustin ei.

Potrivit acestora, ora de incepere a lucrului ar trebui sa se afle in stransa legatura cu ceasul nostru intern. Iar potrivit acestuia, pana la varsta de 55 de ani, ora 9 nu este una la care ar trebui deja sa muncim. Faptul ca, totusi, cei mai multi angajati incep la aceasta ora programul, sfarsindu-l la 17.00, face ca performantele sa fie slabe, starea de spirit una deloc buna, la fel ca si sanatatea mintala, relateaza Ziare.com.

Dr. Paul Kelley, de la Universitatea Oxford, atrage atentia ca ar trebui ca societatea sa fie reformata din acest punct de vedere, iar cursurile la scoala sa inceapa mai tarziu, la fel si programul de lucru, pentru a fi in ton cu ceasul nostru biologic.

Experimentele au aratat ca un elev de 10 ani nu se va concentra suficient la clasa inainte de 8:30 dimineata. In mod similar, unul de 16 ani nu ar trebui sa se afle in banca inainte de 10 dimineata, in timp ce studentii ar trebui sa aiba primul curs cel mai devreme la 11:00.

O simpla schimbare de program ar insemna performante scolare mult crescute, sustine acesta, in trecut profesor de scoala generala.

Cat despre companiile care isi forteaza angajatii sa vina la munca inainte de ora 10:00, acestea pur si simplu le fac rau, cauzandu-le probleme de sanatate. Potrivit cercetatorului, e un efort extrem de mare pentru organism, fiind afectate atat psihicul, cat si starea fizica a corpului.

"Nu ne putem schimba ritmul de 24 de ore. (...) Corpul e 'setat' dupa rasarit si nici nu suntem constienti de asta", a mai spus acesta.