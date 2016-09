Legea prin care romanii si-ar putea CUMPARA vechime la pensie a fost adoptata. Plata se poate face si in rate lunare

Potrivit presedintelui Comisiei de munca a Camerei Deputatilor, Adrian Solomon, obiectul de reglementare al proiectului este acordarea posibilitatii persoanelor care nu au calitatea de pensionar de a efectua plata contributiei de asigurari sociale pentru perioadele de timp in care nu a fost asigurat in sistemul public de pensii sau intr-un sistem de asigurari sociale neintegrat acestuia, prin derogare de la prevederile legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Conform proiectului adoptat de deputati, persoanele interesate incheie un contract de asigurare sociala, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, prin intermediul caruia pot efectua plata contributiei de asigurari sociale.

"Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contributiei de asigurari sociale sunt cele care se incadreaza in intervalul de timp cuprins intre data incheierii contractului de asigurare sociala, potrivit prezentei legi, si ultimii 5 ani anteriori acestei date. Contributia de asigurari sociale datorata se calculeaza prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contributiei de asigurari sociale pentru conditii normale de munca, reglementata de legislatia in vigoare pentru fiecare dintre luna/ lunile din perioadele pentru care se solicita efectuarea platii in vederea considerarii stagiului de cotizare in sistemul public de pensii. Plata contributiei de asigurari sociale se efectueaza intr-o singura transa sau esalonat, in transe lunare, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi", se arata in proiect.

Proiectul a fost respins de Senat, iar Camera Deputatilor este for decizional, ceea ce inseamna ca acum legea trebuie doar sa mai fie promulgata de presedintele Romaniei.