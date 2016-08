Liberalii ieșeni explică motivul pentru care au părăsit ședința Consiliului Local

Grupul de consilieri locali ai PNL a părăsit ședința ordinară a CL pentru a trage un semnal de alarmă asupra "atitudinii sfidătoare a modului cum Executivul tratează ieșenii". Redăm comunicatul transmis de liberali:

"Astăzi, 31 august a.c., grupul de consilieri PNL a părăsit lucrările ședinței ordinare de Consiliu Local pentru că aceasta a fost convocată nelegal de către Primărie, nerespectându-se termenul de 5 zile invocat de lege.

„Având în vedere că această convocare a fost transmisă în data de sâmbătă, 27 august, ora 16:30, și că nu am avut timpul efectiv pentru a ne putea informa asupra unor decizii foarte importante pentru oraș, am ales această cale radicală pentru a trage un semnal de alarmă asupra modului cum Executivul tratează ieșenii. Noi am cerut ca aceastăședință să fie amânată pentru ziua de luni astfel încât să fie timp suficient pentru a ne documenta cu seriozitate asupra proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii.

Grupul de consilieri locali ai PNL tratează cu responsabilitate mandatul primit de la cetățeni și ne dorim ca acest for să își recapete rolul de dezbatere, dialog și consultare conferit de lege. Din păcate, majoritatea PSD-ALDE-PMP a transformat Consiliul Local într-o simplă mașinărie de vot. Vom continua să fim avertizorii de integritate din Consiliul Local pentru ca ieșenii să aibă parte de o administrație transparentă, iar deciziile care privesc soarta orașului să fie luate în cunoștință de cauză.

Vom înainta o adresă Prefectului Județului Iași pentru a contesta în contencios-administrativ hotărârile ședinței de astăzi.

Primăria Municipiului Iași nu respectă legea 215/2001, art. 39 alin. (3) Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi".

Grupul de consilieri locali ai PNL Iași

