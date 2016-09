Locatarii unui bloc din Decebal, ținuți treji noaptea de un vecin. I-au închis gazul să nu arunce blocul în aer

Povestea cutremurătoare a unui ieşean în vârstă de 48 de ani a determinat locatarii unui bloc de pe strada Decebal să apeleze la diferite modalităţi prin care să poată întinde o mână de ajutor. La parterul blocului în care locuiesc 20 de familii stă Alexandru Casapu Micşunel, un băr­bat cu probleme psihice, dar care nu beneficiază de nicio îngrijire medicală de specialitate din cauză că nu are acte, acesta pierzându-şi bule­tinul.

El locuieşte singur, nu are niciun venit, iar în ultimul timp cade victimă abuzurilor celor care hoinăresc în zonă. „Nouă ne este milă de el, acum 8 luni a rămas singur, i-a murit tatăl, care avea grijă de el. Ei s-au mutat în bloc, au cumpărat acum un an. De când e singur s-a ales praful, şi-a spart singur geamurile, iarna trecută stătea cu geamurile sparte şi cu reşoul aprins non-stop, la fel şi caloriferele, să se încălzească. Când este mai lucid, îşi dă seama că a distrus tot! Noi am vorbit la asociaţie şi i s-a oprit gazul, ne era frică să nu arunce blocul în aer. Nu înţelegem de ce, după opt luni de zile, într-un caz atât de evident, autorităţile nu fac nimic, nu-l duc la spital, să-l interneze şi să-l pună pe tratament“, povesteşte domnul Dan, vecinul său.

Povestea lui Alexandru este tristă, deoarece de la vârsta de 18 ani suferă de schizofrenie, în condiţiile în care a învăţat în copilărie la Colegiul „Negruzzi“ din Iaşi şi a scris poezii, o parte dintre ele fiind şi publicate în acea vreme, povestesc vecinii. „Îi aduc nişte veri de mâncare, tot ei se ocupă şi de actele lui, i-au plătit şi întreţinerea. E un dezastru pentru el, deoarece ţiganii din zonă l-au luat în vizor şi zilele trecute i-au dat cu spray paralizant în ochi, îl bat, vin la el la geam, dar e un dezastru şi pentru noi deoarece atrage fără să vrea golanii la blocul nostru. Eu stau la parter şi mi-e frică să nu vină ţiganii şi pe la noi, să ne spargă geamurile ori să ne fure. Îmi este milă de el, vrem ca autorităţile să-şi facă treaba şi să-l ajute“, spune doamna Manole, vecina care îi duce zilnic mâncarea lăsată de rude.

Vecinii spun că, de câte ori a fost anunţată poliţia cu privire la situaţia din bloc, poliţiştii s-au simţit deranjaţi şi au spus că nu au ce face dacă bărbatul nu are buletin. Contactaţi cu privire la situaţia lui Ale­xandru, rudele au declarat: „El este înregistrat, în momentul de faţă se ocupă un avocat , dar la cum merg treburile în România, totul decurge conform procedurilor. Nu este o persoană abandonată, avem grijă de el, prin urmare, nu aveţi niciun motiv să scrieţi despre el“, a explicat Elena Samson, verişoara bărbatului.

Repre­zentanţii Institutului de Psihiatrie Iaşi au declarat cu privire la această situaţie că pot interveni doar cu ajutorul vecinilor ori al rudelor. „Noi am verificat, şi nu este în evidenţa noastră, procedura este următoarea, vecinii să anunţe poliţia, să sune la 112, iar poliţia să cheme o ambulanţă care să-l ducă direct la noi la spital. Aceasta este procedura legală. Dacă ar fi fost în evidenţa noastră, am fi putut trimite echipa mobilă direct la domiciliu, să vadă dacă are tratament prescris, dacă îl urmează. Însă singura soluţie este aceasta, să sune la 112“, a precizat Gabriel Oprişan, managerul Institutului de Psihiatrie „Socola“.