Lovitură pentru Cristi Puiu: „Film de artă este, de obicei, scuza pentru un film prost”

Zilele astea e în cinemauri Sieranevada, un film despre care The Telegraph, adică presa internațională, a zis că este o comedie la care nu râzi: „Puiu (...) has delivered Sieranevada, a comedy that looks like a drama, sounds like a drama, and remains dead serious, and politically searching, through three fullhours of actually twisting yourleg.

”Asta îmi aduce aminte de ultima comedie de-asta plină de premii, Moartea Domnului Lăzărescu, în care am râs de-mi venea să-mi tai venele. MDL este un film de artă, un spectacol cinematografic unic. Când l-am văzut prima oară, cred că pe HBO, am rămas uimit de realizarea tehnică. N-am știut că există posibilitatea să faci TBC video, am simțit efectiv cum sunt înțepat în retină de atâta artă și hepatită. (...) O capodoperă în sine, el prezintă situația nașpa din spitalele românești și a reprezentat o cotitură în cultura românească. 10 ani mai târziu, când un blestemat de incendiu a produs zeci de victime, toată lumea a rămas surprinsă cu degetul în nas că nu sunt locuri în spitale. Probabil era prea multă artă în film și s-au uitat la ea, fără să mai fie atenți la subiectul acțiunii.

Același regizor apreciat revine, anul acesta, pe marile noastre ecrane, cu un film la fel de amuzant. Se găsește pe internet un „excerpt”, oficial – nu piratat, din film, e o femeie care-i distruge nervii metodic tipului care conduce mașina, probabil soțul ei. Femeia este atât de detestabilă, încât ai bate-o, dar, întrucât ne prefacem că suntem oameni civilizați, cea mai bună soluție ar fi să oprești mașina, să tragi frâna de mână, să ieși din ea și să te arunci în Dâmbovița cu roata de rezervă la gât. E mult realism în filmul ăla, realism românesc, am cunoscut țațe de genul ăsta. Am râs de-mi venea să-mi tai venele”.

Citiți postarea integrală pe sapteseri.ro.