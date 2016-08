Ludogoreţ la al doilea an în grup

Mijlocaşul Ovidiu Hoban a marcat, marţi, un gol pentru echipa Hapoel Beer-Sheva, dar israelienii au ratat calificarea în grupele Ligii Campionilor. Hoban, care a jucat tot meciul, a marcat un gol în partida de pe teren propriu cu scoţienii de la Celtic Glasgow, scor 2-0 (1-0). Internaţionalul român a înscris în minutul 48, după ce Ben Sahar a deschis scorul în minutul 21. Israelienii au ratat un penalty prin Radi, în minutul 16 şi n-au mai înscris golul care i-ar fi dus în grupe. Celtic Glasgow s-a calificat în faza grupelor Ligii Campionilor, după ce s-a impus, în tur, cu scorul de 5-2.

În schimb, Claudiu Keşeru şi Cosmin Moţi au trăi bucuria de a se califica, pentru a doua oară consecutiv în grupele Ligii Campionilor, cu Ludogoreţ Razagrad. După 2-0 pe teren propriu, Ludogoreţ a terminat la egalitate în deplasare,scor 2-2, cu formaţia cehă Viktoria Plzen. Fundaşul Cosmin Moţi a jucat tot meciul, iar mijlocaşul Andrei Prepeliţă nu a fost convocat pentru această partidă la Ludogoreţ Razgrad. Cehii au condus cu 1-0 şi 2-1 prin golurile marcate de Duris (‘5) şi Mateju (’67), iar Misidjan a egalat în min. 17. Keşeru a fost introdus în min. 76 şi a stabilit scorul final (‘90^5).

Surpriza serii a fost eliminarea echipei AS Roma de către FC Porto, după ce în tur scorul fusese 1-1 în Portugalia. Pe “Olimpico”, Felipe a deschis scorul în min. 8, situaţia romanilor complicându-se prin eliminările lui De Rossi (’39) şi Emerson (’50). În final, în opt jucători, echipa lui Luciano Spalletti, a mai primit două goluri de la Layun (’73) şi Corona (’75). Considerată mare favorită la calificare, Legia Varşovia, a suferit literalmente în partida de pe teren propriu cu amatorii irlandezi de la Dundalk. Deşi scorul în Irlanda a fost de 2-0 pentru Legia, oaspeţii au deschis scorul în min. 19 prin Benson şi au avut superioritate numerică din min. 67, când a fost eliminat Chlousek. Irlandezii au forţat calificarea, dar echipa antrenată de kosovarul Besnik Hasi a reuşit o egalare in extremis în minutul al doilea al prelungirilor prin Kucharczyk. În fine, AS Monaco a învins şi în manşa retur a disputei cu Villarreal. După 2-1 în Spania, monegascii s-au impus şi în Principat, singurul gol al partidei fiind marcat dintr-un penalty transformat în min. 90^1 de Fabinho.