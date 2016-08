Mâine, ziua cea mare pentru partidoiul ieşean

Asta pentru că la acea întâlnire urma să se stabilească ca la Iaşi să fie noi alegeri pentru conducerea filierei judeţene, conducere acum deţinută de aripa Castanciu, iar aceste alegeri urmau, zice-se, să fie stabilite pentru luna viitoare, aşa încât noua conducere aleasă să aibă timp pentru a aranja listele de candidaturi la parlamentare. Evident că, din câte se auzea, Drac Nea voia să pună umărul la căruţa şleampătă a lui Chir Nica la treaba asta. N-am mai apucat însă să vă spunem că întâlnirea de luni s-a amânat pentru mâine. Drept pentru care, cică lui Chir Nica iarăşi nu i-au tihnit bericile tătă săptămâna în curs. Hm, mda: oare de aia i-au venit zilele astea atâtea idei creţe, precum cea cu poliţai călare?

Dipotatul Sorinel Puştiul de Tătăraşi plânge în pumni. Are şi de ce

Dar, în fine, iote că ne luarăm cu vorba şi am ajuns altundeva decât acolo unde ne-am propus, vizavi de şedinţa de mâine a conducerii partidoiului de la Bucale care va decide soarta filierei de la Iaşi. Cică dacă lui Chir Nica îi va ieşi pasienţa şi va fi el pus şef la filiera judeţeană, în locul lui Victoraş Momâie, omul lui Castanciu, cică premarele ar avea deja listele de candidaturi pentru parlament făcute. Despre cine, ce şi cum stă pe acolo am zic că o să vorbim mai pe îndelete într-un episod viitor, că mai avem o mică neclaritate de limpezit.

Ceva însă e limpede ca agheazma: că cel mai înfocat susţinător al lui Chir Nica în vremea luptei cu aripa lui Jiji din partidoiul ieşean, dipotatul Sorinel Puştiul de Tătăraşi, ar fi fost pus pe lista de candidaturi pe o poziţie periculoasă tare, din care de regulă este nevoie de minuni electorale ca să prindă înapoi scaun în parlament. Ar fi vorba, zice-se, de locul cinci pe lista dipotaţilor, stimaţi telespectatori. Cum pentru un post din cele 12 de dipotaţi de Iaşi este nevoie, aritmetic vorbind, de 8,33%, vă daţi seama că Sorinel va prinde loc de parlamentosan dacă partidoiul ieşean va lua, după redistribuire, minim 42 la sută. Ei, voi ce spuneţi: are sau nu balta peşte?

Strategii leberale de avarie

Notorietatea în creştere a premierului Ciol Loş, dar şi faptul că acesta le-a spus leberalilor răspicat că vrea să fie premier şi după alegeri, dar nu vrea să se înscrie în partid, cică le-ar fi dat idei sforarilor leberali. Ca să tragă totuşi foloase electorale de pe urma lui, în condiţiile în care Vlaga şi Alinuţa stau în sondaje sub 20%, cică strategii leberali lucrează la o formulă de campanie electorală pentru toamna acestui an în care să spună ceva de genul: "Îl vreţi tot pe Ciol Loş premier şi în 2017? Atunci votaţi PNL!". Hm, daţi 30% pe ideea asta? Noi am cam da...