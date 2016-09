Maratonistă româncă, înțepată de un roi de viespi în timpul cursei pe care a câștigat-o

Maratonista Daniela Cîrlan, participantă la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, a fost înţepată de mai multe ori de viespi pe traseul semimaratonului Ascotid Trail Race de la Târgu Mureş şi a fost dusă de urgenţă la spital după ce a câştigat cursa.

În ciuda durerii, Cîrlan a continuat cursa de semimaraton, pe care a şi câştigat-o de altfel, cu timpul de o oră, 37 de minute şi 23 de secunde.

Atleta a fost atacată la jumătatea cursei, când se afla pe locul 13 de un roi de viespi de pădure şi înţepată de 5 ori în cap şi de ori în fese.

”Am simţit nişte lovituri puternice în cap. Mă durea rău, nici nu mai ştiam ce e cu mine. M-am oprit din alergare, pentru că nu înţelegeam ce se întâmplă, era prima dată când aveam de a face cu aşa ceva. Era cineva prin zonă, a venit şi m-a luat la palme ca să omoare viespile. Nu cred că trebuia să mă opresc cum am început să fiu înţepată, dar nu am ştiut cum să reacţionez. Am văzut că pot să respir, mă pipăiam să văd dacă m-am umflat şi apoi mai alergam câteva sute de metri. Apoi iar mă cercetam să văd dacă am ceva! La finalul cursei, îmi plesnea capul de durere”, a povestit Daniela Cîrlan.

realitatea.net