Marea provocare cu bănăţenii

Nu poate exista nicio provocare mai tentantă în rugbiul românesc autohton decât o întâlnire cu Timişoara Saracens RCM-UVT. Clubul care a explodat pe scena rugbiului românesc sub numele de Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara, poartă numele actual de doi ani, ca urmare a unui parteneriat cu gruparea londoneză Saracens (care în acest an a câştigat Premiership), care i-a oferit franciza. Anul trecut, Saracens (în traducere “sarazinii”) a câştigat toate trofeele din rugbiul local: Superliga, Cupa României şi Cupa Regelui, iar în acest an şi-a adjudecat Cupa, singura competiţie finalizată. În total, Saracens a câştigat patru titluri, trei Cupe şi amintita Cupă a Regelui, iar spectatorii ieşeni au putut-o admira în toamna trecută în finala Cupei desfăşuratâ în Copou. Condusă de neo-zeelandezul Heikel Grainger, care a urmat altor antrenori de import, precum Chester Williams sau Danny de Villiers, echipa timişoreană are – paradoxal – mai puţini jucători din emisfera australă decât ne-am fi aşteptat, compartimentul înaintare bazându-se în special prin jucători români. Însă românii din echipa lui Grainger sunt de frunte: Popârlan, Pungea, Burcea, demiul Calafeteanu, fundaşul Fercu, toţi titlulari consacraţi ai naţionalei “stejarilor”.

Timişoara ocupă acum locul II în clasament, însă are un meci mai puţin disputat din cauza numărului impar de echipe şi va profita de faptul că în ultima etapă a turului vine rândul Stelei la “stat degeaba”. O victorie cu bonus ar putea anihila avantajul de cinci puncte al bucureştenilor în clasament şi locul I avantaj la punctaveraj. Ieşenii, însă, care sunt neînvinşi pe stadionul Tepro, se bazează pe forţa superioară, cel puţin teoretic, a grămezii şi doresc să obţină un rezultat cât mai bun în faţa campionilor.

Partida, programată iniţial în cursul dimineţii, a fost mutată la ora 16:00 şi va putea fi urmărită în direct pe DolceSport, sau pe Rugbytv.ro. Celelalte meciuri ale etapei sunt: CSU Cluj – CSM Olimpia Bucureşti (astăzi, ora 11:00), Dinamo – Ştiinţa Baia Mare (duminică, ora 16:00).

Politehnica: Orghianu, Butnariu, Sasu – Raţiu, Toader – Welile, Druşcă, N.Moa – Vaman, Plai – A. Moa, Curcan, Semisi, Prins – Bezuidenhout (Dorogan, Chiriac, Balan, Niţă, Pâslaru, Rusu, Barbu, Neagu). Antrenori: George Sava, Cosmin Raţiu, Ioan Iftode.

Saracens: Militaru, Căpăţînă, Pungea – Popârlan, Mureşan – Dumitru, Rus, Burcea – Calafeteanu, Rose – Simionescu, Sefanaia, Tangimana, Conache – Fercu (Sabău, Taupaki, Halalilo, Iftimiciuc, Tătăruş, Pretorius, Calle, Lemnaru). Antrenor: Heikel Grainger, Sosene Anesi.

Arbitri: Vlad Iordăchescu /Radu Petrescu, Ionuţ Flutur.