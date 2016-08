Ca de obicei, fără să agravăm interpretările şi să descifrăm decăderea catastrofală a limbii din alunecări/ greşeli în folosirea ei, unele poate aleatorii, ne facem datoria de a depune, în speţă, mărturii contemporane, în serviciul cititorilor interesaţi de performanţă (ne-am permis evocarea unui enunţ din Epigonii , referitor la Grigore Alexandrescu: "Descifrând eternitatea din ruina unui an").

Dar, credem că obiceiurile (citeşte: deprinderile - rele) se pot îndrepta mai uşor prin folosirea unui registru mai… degajat, prin umor, subscriind la o zicere a unui poet "neolatin" francez, J. Santeul (secolul al XVII-lea), considerată deviză a comediei clasice: "Ridendo castigat mores!". Să nu neglijăm nici o subtilitate a lui Anton Pann: "Celuia ce înţelege, ţânţaru-i e trâmbiţar,/ Iar celui ce nu-nţelege, tobe, surle-s în zadar" (Povestea vorbii). Nu este exclus ca unii să ia aminte…

► Dimensiunile bordurii. Recent, atrage atenţia, din textul unei ştiri, formularea "maşina a ajuns în bordura de pe marginea trotuarului" (Romtv, 7.08). Pentru a avansa analiza, să observăm că, pentru cunoscătorii limbii care-şi reprezintă corect şi trotuarul, folosirea termenului bordură exclude asocierea acestuia cu marginea, aşadar este clar că în cazul citat ne confruntăm cu reluarea semantică, vinovată, numită "pleonasm". Iată cum prezintă situaţia dicţionarele: "(bordura trotuarului =) şirul de pietre de granit care mărgineşte latura de către drum a trotuarului". Dar, în explicarea neologismului în discuţie apare şi o altă latură, bordura fiind şi "zona de la marginea dinspre partea carosabilă a trotuarului sau a refugiilor", pentru partea finală a explicaţiei citându-se, de exemplu, situaţia "bordura de flori a unei peluze". Forţând puţin lucrurile, în favoarea… dizidenţilor (nu doar virtuali), am putea distinge o parte extremă, dinspre carosabil, a bordurii, aşa cum ar părea să-şi fi reprezentat lucrurile cel care (la A1, 17.08) descria comportamentul vânătorilor de clienţi pentru cazare "la negru" de la Mamaia: "Sunt mulţi ce stau pe marginea bordurii sau pe scăunelele aduse de acasă…". Vezi şi "Mai mulţi tineri care doreau să se ascundă de soare aşezându-se chiar pe marginea bordurii din Piaţa…" (/curaj.tv/). Ori, poetic, "Aseară. Diana. Seminţe. Suc. Pe marginea bordurii. Exact ca pe vremuri" (/negrupenegru.blogspot.com/).

► Inducţii. Fireşte, este greu de acceptat cazuistica delimitării imaginată anterior; probabil, respectivilor bordura în sine nu le prea spune nimic, tot aşa cum nu este înţeles sensul neologismelor din bizarele formulări "a se bifurca în două", "caligrafie frumoasă", "muncă laborioasă" ori îndemnul "avansaţi înainte!". Am putea avea în vedere o nevinovată derută provocată de formulări (corecte) preluate din limbajul administrativ: "Utilajele Primăriei vor îndepărta zăpada până în apropierea bordurii" (/ziarulevenimentul.ro/) etc. Se pare că, în limba română curentă, termenul discutat apărea destul de rar, dar s-a acutizat de când cu sintagma "regele bordurilor", drept titlu ce i-a fost atribuit, iniţial, unui primar ce ar fi umplut capitala cu "borduri de beton, ieftine şi proaste" (A.V.), iar, apoi, altuia, care a schimbat viziunea: "borduri de granit, scumpe… aranjate vertical". Pe socoteala acestuia (S.O.) s-a inventat şi un verb: "a bordurizat Bucureştiul pe unde l-a prins" (/filme-cu-prosti.blogspot.com/); vezi, însă, şi "vandalizarea care a «bordurizat» strada Băii" (/ziar15minute.net/). Din familie: verbul (a) bordurări (cf. participiul bordurărit) şi subst. bordurar (după internet).

► Dotări. Doamna Adriana S. ar fi propus ca viitorii candidaţi la parlamentare să-şi prezinte, într-un eseu, motivele pentru care vor să candideze, dar neajutaţi de nimeni şi de nimic, "cu gramatica din dotare". I s-ar fi răspuns că, de exemplu, programul PNL nu este făcut "de agramaţi şi de oameni fără ocupaţie". Care o fi fiind statutul autorilor Ghidului Bucovinei, supranumit, rapid, "ghid de alungat turiştii", a cărui apariţie a provocat un adevărat scandal: în afară de tot felul de inexactităţi sau de confuzii, textul ar fi şi plin de greşeli gramaticale (/stiri.tvr.ro/). Aşadar, se pare că nici cu gramatica nu-i de glumit!

► Buturuga mică, efecte, pe diferite planuri. ▲ Feminism: prima soţie a unui d. Condrea a declarat că fiica ei "nu este o aurolacă"; un "securist" de la curtea fostului dictator susţine că E.C. era "o femeie-vampiră" (documentarul despre Nadia Comăneci); ediţia Rio: "spadasinele noastre", dar şi "înălţătoristele ~" (de "prăjiniste" n-am auzit!). ▲ Ne încurcă Mahatma: un politician dintr-un partid ce aspiră să intre în noul parlament, om cult, vorbeşte, cu dezinvoltură, despre Manhatan Gandhi. ▲ Conţinut: "aveţi tălpile pline cu bătături?"; ▲ Simţurile: sub numele de "trandafiri popcorn" a pătruns recent în România specia americană "Popcorn Drift", ai cărei boboci, galbeni, "se deschid în flori alb-crem, uneori chiar roz deschis, în lumina soarelui" (/24life.ro/). Verbul engl. (to) drift se referă la situaţia de "a fi în derivă"; urmăriţi succesiunea culorilor la producerea "floricelelor".

Stelian Dumistrăcel este profesor universitar doctor în cadrul Departamentului de Jurnalistică şi Ştiinţele Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi