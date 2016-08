Marin Mincu şi „probele” sale

În luna august este ziua lui Marin Mincu. În ultimii săi ani, ne întâlneam mereu în Constanţa în apropierea Sfintei Marii şi, când îl sunam să îi urez una-alta, mi-o reteza brusc: „Ei, fii serios! Când ne vedem, să mergem la On plonge, să mai punem ţara la cale?”. Întâmplarea face că, anul acesta, am încheiat lucrul la o carte despre el. O bio-bibliografie, urmată de câteva studii despre conceptele sale. Prin urmare, nu rezist ispitei de a decupa, pentru această pagină, un scurt portret al persoanlităţii sale.

Marin Mincu este unul dintre puţinii autori români care s-au manifestat performant în toate genurile. De aceea, pentru a-i cunoaşte adevăratul profil, suntem obligaţi să-i parcurgem toate cărţile, cam 40 la număr, başca vreo 20 în limba italiană. Numai întregul poate oferi adevărata structură a acestui scriitor. Întreaga sa operă, indiferent de genul pe care, din curtoazie, îl respectă în măsura în care îl subminează, nu este decât o tentativă de sporire a factorului ontologic prin intermediul materialităţii textului. Într-un interviu mai vechi, autorul se confesa: „Sarcina (misiunea) mea, cel puţin ca instanţă a dorinţei, a fost aceea să traversez genurile, sau mai curând mecanismele «genurilor literare» în căutarea propriului meu eu. Conform acestei perspective, cărţile mele (poezie, roman, critică, traducere) au devenit probe, mai precis exersări ale unei căutări îndârjite a sinelului meu în interiorul diverselor mecanisme ale scriiturii”. Problema este că la noi funcţionează acea prejudecată conform căreia nu îi este dat unui singur scriitor să fie şi bun poet, şi bun prozator, şi un critic de prim rang. Exemplul lui Marin Mincu contrazice această inerţie. Cele 12 volume de poezie îl impun ca pe o voce importantă a poeticităţii postbelice, mai ales prin titluri precum Pradă realului, Proba de gimnastică, Am visat că visez că sunt înger, Cum mi-am înscenat un accident de maşină, Pacient la Spitalul Fundeni. Puţini autori contemporani au reuşit să atingă acea autenticitate a rostirii poetice pe care o găsim în ultimele cărţi ale poetului Marin Mincu. Prozatorul nu este nici el mai prejos, căci cele patru volume din ciclul Intermezzo şi cele două romane „italiene” propun nu numai o poetică a textualismului şi a autenticităţii scriiturii din care destui s-au înfruptat tacit, ci şi o exigenţă a autolivrării în scriitură pentru care puţini erau pregătiţi. De fapt, e vorba de acelaşi roman, cu mai multe fascicule; un roman care nu doar developa, la modul diaristic, o existenţă recognoscibilă până la amănunt, ci care îşi punea în pagină, deschis, şi formula: „Trebuie să aştept un moment prielnic, când ceea ce scriu îmi dă acea impresie a implicării viscerale despre care vorbeam, prin care pot să măsor chiar în proces, în act, cât de autentic sunt în ceea ce scriu. Autenticitatea scriiturii nu se referă, cum am mai spus, la sinceritate (pot exista autori sinceri care nu au nimic autentic de comunicat în actul scriiturii ca atare), ci la acel aflux de trăire ce reuşeşte să fie exprimată”. Acesta a fost programul scrisului lui Marin Mincu în toate cărţile sale, indiferent de gen. Doar că, asumat astfel, scrisul consumă, căci intensifică trăirea. Critica sa a definit, cumulativ (altfel nici nu se poate, despre asta nu se pot scrie decât „cvasitratate”, precum ultima carte, de bilanţ, a autorului), un concept, textualismul, care asta însemna: asumarea de ordin existenţial a textului, a unei autolivrări fără rest în materialitatea scriiturii. Doar că cei mai mulţi au răstălmăcit conceptul, reducându-l la o reţetă şi aplicându-l stângaci, nătâng. Experimentalism, textualism, autenticitatea scriiturii nu sunt decât contraforţi, e drept că seducători, dacă sunt corect asimilaţi, ai acestui impunător şi ambiţios edificiu care ambiţionează să prindă fiinţa umană, cu tot ce are ea mai acut, mai agonal (ca să folosesc o sintagmă predilectă a criticului) în insectarul labirintic al textului. În fine, nu mă îndoiesc că va veni curând vremea când va exista şi disponibilitatea să se recunoască faptul că Marin Mincu este unul dintre cei mai importanţi critici postbelici: nu doar că a dat cărţi esenţiale, obligatorii (Avangarda literară românească, Ion Barbu. Eseu despre textualizarea poetică, Experimentalismul poetic românesc, O panoramă critică a poeziei româneşti din secolul al XX-lea), ci a creat o teorie proprie, care a tras după ea, chiar dacă nu făţiş, literatura noastră de după 1980. Marin Mincu este, risc să afirm, unul dintre cei mai importanţi critici de direcţie de după război.

În plus, activitatea italiană dublează fericit această majoră contribuţie. Premiat acolo mai insistent decât acasă, omologat ca semiotician şi prozator, Mincu a reuşit să facă pentru literatura română ceea ce nu a mai făcut nimeni, traducând, la edituri importante, mulţi scriitori clasici şi contemporani. În plus, reuşind să se impună ca autor de limbă italiană (publicat la Bompiani), despre el au scris nume importante ale culturii europene, de la Umberto Eco, la Cesare Segre, Maria Corti, D’Arco Silvio Avalle, Mario Luzi, Piero Bigongiari, Gian Paolo Caprettini, Giuseppe Bavilacqua şi atâţia alţii. Nu e de colo, doar că acasă această prestigioasă activitate a stârnit invidii şi bârfe. Reuşitele sale ca scriitor de limbă italiană, acreditate prin premii foarte importante (Premiul Eugenio Montale, Premiul Bergamo etc.), au fost, cel mai probabil, în măsură să alimenteze complexele unora mai sterili.

