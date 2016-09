Mario Gino Iorgulescu, fiul presedintelui LPF, a fost retinut pentru lipsire de libertate

Mario Gino Iorgulescu, fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Gino Iorgulescu, a fost retinut, marti seara, la finalul audierilor de la Politia Capitalei, alaturi de un mediator, Alexandru Corut, si de cateva persoane cunoscute in lumea interlopa, informeaza News.ro. In dosar se fac cercetari pentru lipsire de libertate in mod ilegal, loviri si alte violente, distrugere si favorizarea infractorului.