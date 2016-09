Masca cu pătrunjel care îţi va transforma tenul

Pe măsură ce vremea se răceşte, o mască de pătrunjel este modul ideal de a ţine sub control excesul de sebum, de a calma şi de a catifela pielea. În plus, este foarte uşor de făcut acasă. Amestecul de pătrunjel, iaurt şi oţet de mere are propietăţi anti-inflamatorii, conferă luminozitate tenului şi conţine multe vitamine şi minerale.