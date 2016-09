Medic roman, dublu asasinat in Ungaria, unde i-ar fi executat pe fosta iubita si sotul ei. Ultimele cuvinte ale barbatului

Un medic roman este suspectul principal in cazul unui dublu asasinat din Ungaria. Dan Stamatiu are 52 de ani si este acuzat ca a impuscat o femeie si pe sotul acesteia, in fata celor doi copii ai cuplului. Din primele informatii, se pare ca medicul roman ar fi vrut sa se razbune pe femeia cu care ar fi avut o relatie. Autoritatile maghiare l-au dat in urmarire generala, iar politistii romani l-au prins joi dupa amiaza, la Cluj. Avea si un pistol asupra lui.

Anchetatorii din Ungaria spun ca medicul romani i-a executat pe cei doi soti. I-a impuscat de la geam, in timp ce in casa erau si cei doi copii ai lor, gemeni, in varsta de 7 ani.

Femeia, in varsta de 40 de ani, a murit pe loc, iar sotul ei a fost dus la spital. Inainte sa fie preluat de medici, barbatul a apucat sa-i spuna unui martor cine i-a impuscat.

"Eu am fost cel care l-a descoperit. Circulam cu bicicleta din directia aia si atunci am auzit cele doua focuri. Nu am stiut la inceput ce se intampla. M-am intors si am auzit tipete de copii. Am vazut copilul mic alergand din casa cu piciorul plin de sange", povesteste martorul.

Martorul a povestit ca nu avea telefonul mobil la el, asa ca a fugit acasa si a sunat la politie. Apoi s-a intors la locul crimei si i-a gasit pe cei doi soti intr-o balta de sange, iar pe cei doi copii ingroziti de spaima. Si-a dat repede seama ca pentru femeie nu se mai putea face nimic.

"Am vorbit cu el si mi-a spus numele agresorului si ce s-a intamplat. Ca i-a tinut arma la cap si i-a spus: "O sa mori!" Mi-a mai cerut apa, intre timp a venit si politia si a inceput cercetarea la fata locului. Barbatul stia exact cine e agresorul, i-a spus pe nume. Si copilul ii stia numele", mai povesteste martorul cheie.

Din primele informatii, anchetatorii sustin ca medicul Dan Stamatiu, specializat in pneumologie si divortat, a avut o relatie cu femeia ucisa. Aceasta l-a parasit insa si s-a intors la sotul ei, asa ca procurorii iau in calcul varianta razbunarii.

Imediat dupa atac, politistii unguri l-au dat in urmarire pe Dan Stamatiu. Aveau informatii ca a fugit in Romania. Dupa nici 24 de ore el a fost prins la Cluj.

Doctorul a fost prins in centrul orasului Cluj. Chiar cand iesea dintr-un imobil. Nu a opus rezistenta si avea asupra lui un pistol pe care il tinea la curea si era incarcat.

Dan Stamatiu are 52 de ani si e de loc din Oradea. Acum se afla in fata judecatorilor de la Curtea de apel din cluj pentru recunoasterea mandarului european de arestare.

stirileprotv.ro