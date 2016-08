Medici navetişti îl vor înlocui pe anestezistul plecat din ianuarie de la CF Pașcani

Conducerea Sanitas Iaşi a găsit o soluţie pentru criza cu care se confruntă Spitalul CF Paşcani de mai bine de jumătate de an. Lipsa de medic anestezist de la spitalul păşcănean ar putea fi remediată prin încheierea unor contracte de colaborare cu medici specialişti ieşeni care şi-au oferit serviciile în urma solicitării Sanitas.

„Am aflat despre situaţia de la Spitalul CF Paşcani după ce managerul m-a anunţat că spitalul nu are medic anestezist. Am contactat mai multe persoane şi în cele din urmă am găsit doi medici specialişti de la Spitalul de Copii «Sfânta Maria» care sunt dispuşi ca, în baza unui contract de colaborare, să-şi ofere serviciile sub monitorizarea unui medic primar. Eu am transmis numărul lor managerului, şi acum depinde de conducerea spitalului încheierea contractelor“, a arătat Iulian Cozianu, preşedintele Sanitas Iaşi.

Spitalul CF din Paşcani nu mai are anestezist din ianuarie 2016. Din această cauză, în prezent, unitatea medicală efectuează doar intervenţii de microchirurgie. Pacienţii care necesită intervenţii de amploare sunt direcţionaţi către clinici de specialitate în care sunt integraţi şi anestezişti. Ultimul medic anestezist angajat la Spitalul CF din Paşcani, dr. Ion Bujac, şi-a dat demisia din unitate medicală pe 18 ianuarie şi a plecat să profeseze în străinătate.

Din ianuarie, conducerea spitalului a făcut numeroase demersuri, pe de o parte la nivelul DSP Iaşi, pe de altă parte la nivelul Ministerului Transporturilor, pentru angajarea unui alt medic în spital, însă fără succes. În cele 37 de spitale publice şi private din judeţul Iaşi sunt integraţi 123 de medici primari şi specialişti ATI.