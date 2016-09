Medicul romând urmărit de unguri a fost găsit la Cluj. Prima ipoteză: a ucis din dragoste

Un medic roman, suspectul principal in cazul unei crime oribile petrecuta miercuri, in Ungaria, a fost prins joi dupa amiaza de politistii din Cluj.

Acesta avea asupra lui un pistol cand a fost localizat pe o strada din centrul orasului.

Dan Stamatiu, in varsta de 54 de ani, ar fi impuscat mortal o femeie si l-a ranit grav pe sotul acesteia, de fata cu cei doi copii ai cuplului.

Victimele aveau in jur de 40 de ani si se aflau in locuinta lor, aflata in nord-estul Ungariei, la aproape 100 de kilometri de Satu Mare. Un martor care se afla in apropiere a povestit ca l-a vazut pe barbat intrand grabit in locuinta, dupa care a auzit doua focuri de arma. Apoi a vazut pe unul din cei doi copii ai victimelor iesind tipand din casa.

Pentru ca nu avea telefonul la el, a alergat acasa si a sunat la politie. Apoi barbatul povesteste ca s-a intors in casa unde a fost comisa crima si i-a gasit pe cei doi soti intr-o balta de sange. Pentru femeie, spunea el, nu se mai putea face nimic, insa sotul ei inca mai respira si a apucat sa-i spuna numele criminalului inainte sa fie dus de urgenta la spital, unde se afla in stare critica.

Anchetatorii din Ungaria sustin ca din primele indicii, motivul crimei ar fi o deceptie in dragoste. Mai exact, femeia pe care medicul roman a executat-o cu un foc de arma i-ar fi fost pacienta si nu ar fi raspuns la avansurile lui.

Dan Stamatiu era stabilit, se pare, in Ungaria de mai multi ani, fiind de loc din Oradea.