Merkel admite ca Germania si UE au facut greseli in criza migrantilor

Germania si alte tari membre UE au ignorat criza refugiatilor de la frontierele externe ale blocul comunitar prea mult timp, a declarat cancelarul german Angela Merkel.

Merkel, care se confrunta cu critici in Germania pentru politica sa de a primi refugiatii cu bratele deschise anul trecut, a avertizat ca Berlinul si UE vor trebui sa dea dovada de rabdare si anduranta in fata valului de migranti.

"Sunt probleme politice care pot fi intrevazute, dar oamenii nu le inregistreaza la un moment dat - iar in Germania am ignorat problema prea mult timp si am blocat necesitatea de a gasi o solutie paneuropeana", a explicat ea.

Sefa Guvernului german a facut aceste comentarii intr-o analiza extrem de critica la adresa sa, la implinirea unui an de la declaratia sa deja faimoasa "wir schaffen das" ("putem face acest lucru") in legatura cu numarul tot mai mare al refugiatilor.

Merkel a admis ca Germania, care a preluat majoritatea celor peste un milion de refugiati din Orientul Mijlociu si Africa sositi in UE anul trecut, a lasat Spania si alte tari de la frontierele UE sa se ocupe singure de refugiati.

"Nu am abordat problema in modul adecvat. Acest lucru este valabil si pentru apararea frontierelor externe ale spatiului Schengen", a subliniat ea.

