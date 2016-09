MESAJ UR: Suntem tara analfabetilor, a combinatorilor, a scuipatorilor de seminte

În Moldova a avut loc festivalul rock Bucovina Rock Castle, un eveniment care a generat un scandal uriaş între reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române şi organizatorii festivalului. Vedetele au reacţionat în mediul online, iar cel mai vocal dintre toţi a fost Alin „Coiotul'” Dincă, solistul formaţiei Trooper.

Disputa a pornit de la faptul că preotul Justinian-Remus A. Cojocar a fost profund deranjat şi a condamnat prezenţa formaţiei Dark Funeral la Bucovina Rock Castle, iar autorităţile locale au decis să lase concertul să se desfăşoare cu line up-ul anunţat, însă, au recomandat organizatorilor evenimentelui ca pentru ediţia viitoare să se consulte cu membrii BOR.

Mesajul lui Alin Dincă:

"Deci lucrurile stau cam asa: in Suceava, Biserica cere ca trupele rock sa fie interzise pentru ca niste cretini medievali considera ca rockerii sunt satanisti.

In Bucuresti, Cosmin Prelipceanu ii interzice lui Andrei Gheorghe sa pronunte pe post "Pink Floyd".

In toata tara vocile rock nu au voie pe radio pentru ca "sunt prea dure".

In toata tara radiourile nu vor sa difuzeze piese cu distors pentru ca "deranjeaza" ascultatorii.

In toata tara nu au voie pe posturile de radio piese cu mesaj. Doamne fereste sa se trezeasca cineva la realitate si sa gandeasca mai mult de "Eu vara nu dorm" sau "Rau ma dor ochii ma dor".

In toata tara, foarte multe mama isi educa odraslele in ideea ca pletosii sunt satanisti, motociclistii sunt oameni rai, barbatii cu cercei sunt homosexuali, fetele tatuate sunt curve, homosexualii sunt satana pe pamant si cine se imbraca in negru fura copii.

Asta este Romania in 2016. Suntem tara Biancai Dragusanu, tara Crudutei, tara Nataliei Mateut, tara Iuliei Albu, tara lui Madalin Ionescu, tara analfabetilor, a combinatorilor, a scuipatorilor de seminte, a lui Daniel Preultramegafericitul, tara lui Gabriel Oprea, Traian Basescu, Elena Udrea, Victor Ponta, Oprescu, Blaga, tara toaletelor din spatele curtii, tara masinilor de lux fara benzina, tara diletantilor si a politicienilor fara liceu. Insa trebuie sa tinem mereu minte un lucru - Avem un relief minunat"...

Coiotu'.

