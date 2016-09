Mesajul mamei politistului Bogdan Gigina despre noaptea in care fiul ei a murit. "Am gasit un copil, copilul meu, desfigurat"

Mama politistului care si-a pierdut viata in vreme ce il insotea pe fostul vicepremier a reactionat la votul de luni din Parlament. Carmen Gigina a postat un nou mesaj pe contul de Facebook, in care povesteste cum a fost in seara in care a aflat ca fiul ei a fost implicat in accident.

"Nu am vrut pana acum sa vorbesc despre trairile noastre;acum vreau ca toti cei care ne-ati "condamnat" sa intelegeti de ce nu am facut-o. Sunt lucruri greu de spus si greu de imaginat pentru voi care sunteti parinti. In seara zilei de 20 octombrie 2015 in urma telefonului primit la ora 19,02.

Am alergat catre spitalul universitar. Cel care ne-a anuntat de accident repeta "nu pot sa cred ca s-a intamplat asta, "nu pot sa cred...". Sotul meu si-a imbracat un trening peste pijama si a plecat catre spital....eu m-am blocat, nu reuseam sa ma imbrac....eram ...paralizata.... I-am spus sa alerge sotului meu ..."am sa ajung cu un taxi nu ma astepta ....du-te langa baiat".

Am iesit in strada cautand un taxi .....greu de gasit ...afara ploua torential. Am pornit catre zona Unirii spunand rugaciuni pentru viata copilului meu. Nu imi pasa ca oamenii se opreau si ma priveau ca pe un om debusolat, nu-mi pasa.... decat de el, de copilul meu, imploram Divinitatea ca el sa fie bine.In momentul in care a, intrat in spitalul Universitar am avut impresia ca toata lumea ma cunoaste.Cel de la intrare a intrebat "Sunteti mama politistului accidentat?". Mi-a aratat usa unde copilul meu era resuscitat.

Am intrat si acolo am gasit un copil, copilul meu complet desfigurat, cu gatul retezat. Cu chipul plin de sange, pardoseala era plina de sange; m-am prabusit la picioarele lui, sarutandu-le si strigandu-l. Inca avea sosetele ude un picioare.

M-am trezit ridicata brusc si zguduita de umerii...medicul de garda plangea si incerca sa ma faca sa inteleg ca nu se mai poate face nimic. M-am prabusit din nou la picioarele copilului meu, implorand si privind oamenii care, desi stiau ca nu se mai poate face nimic pentru el, nu voiau sa renunte. Nu am sa uit niciodata cum acei oameni incercau imposibilul, nu am sa uit lacrimile care li se innodau sub barba.

Astazi privesc, privim neputinciosi la nedreptatea facuta sufletului copilului nostru."

Stirileprotv.ro