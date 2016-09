Mesajul Patriarhului Daniel la inceput de an scolar: "Este necesara intensificarea cooperarii dintre familie, biserica si scoala"

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane transmite un mesaj cu prilejul inceputului noului an scolar, in care atrage atentia ca, "intr-o societate in care copiii si tinerii sunt indemnati sa gandeasca in termeni de succes material", este necesara intensificarea "cooperarii dintre familie, biserica si scoala".

"Intr-o societate secularizata si globalizata, in care copiii si tinerii sunt indemnati sa gandeasca in termeni de succes material si 'sa se descurce individual', este necesara intensificarea cooperarii dintre Familie, Biserica si scoala, pentru a cultiva valorile perene ale persoanei dincolo de modelele efemere ale vremii, spre a dezvolta libertatea unita cu responsabilitatea si fericirea personala unita cu solidaritatea comunitara", scrie in mesajul Prefericitului Daniel.

"Copiii si tinerii doresc sa fie iubiti si sa iubeasca, sa creasca afectiv, intelectual, spiritual si fizic, printr-o educatie adecvata. De aceea, ei au nevoie sa fie ascultati si incurajati, dar si ajutati si indrumati, mai ales cand idealul lor sincer se intalneste cu realitatea dura a contextului social cotidian, cand cresterea si maturizarea lor inseamna efort intelectual si fizic, speranta si perseverenta", subliniaza Preafericitul parinte.

Patriarhului Daniel considera ca inceputul noului an scolar este prilej de bucurie si de emotie pentru elevi, parinti si cadre didactice, precum si de "constientizare a valorii educatiei autentice in viata copiilor si a tinerilor".

"Acum, la inceput de an scolar, adresam elevilor, parintilor si cadrelor didactice parinteasca binecuvantare, rugandu-ne lui Dumnezeu sa le daruiasca tuturor sanatate, ajutor si multa bucurie in promovarea unei educatii integrale, deopotriva intelectuale si spirituale, personale si sociale, spre binele familiei, Bisericii si poporului roman", isi incheie Patriarhului Daniel mesajul sau de la inceput de an scolar.