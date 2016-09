"Metoda accidentul", aplicata timp de trei zile intr-o localitate din Iasi. "Doamne fereste, ce e in sat la noi?"

O grupare periculoasa vrea sa foloseasca “metoda accidentul” pe scara larga: nu individual, ci la nivelul unui sat intreg.Oamenii din comuna Mogosesti Siret spun ca raufacatorii au casunat pe ei, de trei nopti la rand. Aproape toti satenii cu telefon fix au fost sunati, iar la capatul firului cineva le livreaza stratagema clasica. Le povesteste ca le este ruda, a avut un accident si are nevoie de bani. Multi, daca se poate!

Alti complici se plimba apoi cu o masina prin localitate, pregatiti sa ridice sumele convenite, chiar de la poarta celor convinsi sa plateasca. O femeie de 80 de ani le-a cazut in plasa: le-a dat escrocilor 1.800 de euro si 1.000 de lei, toti banii pe care ii avea in casa. Apoi hotii au incercat sa gaseasca victime bune de plata, si la casa preotului.

"Cand m-am dus la dansa, prindea perna asa in mana si zicea, nana mi-a luat toti banii”, povesteste o vecina. “A doua seara a incercat din nou a batut din poarta in poarta din nou, pana si la parinte la parohie?! Doamne fereste, ce e in sat la noi?"

Oamenii cred ca doar cineva din sat le putea spune hotilor despre copiii batranilor ramasi singuri in case, vulnerabili in fata pungasilor. Altminteri, indivizii nu ar fi avut de unde sa stie detalii despre copiii plecati la munca in strainatate, care trimit regulat bani acasa.

“Trebuie sa fie cineva din sat”, spune o femeie, “a treia seara a sunat la ortodocsi, dar a doua seara la toti catolicii a sunat, numai pe fix"

Politistii au vazut imaginile surprinse de camera de supraveghere din localitate si au putut identifica numerele a doua autoturisme care au bantuit toata noaptea prin comuna. Agentii spun ca au indicii despre cine ar fi ridicat banii, insa ancheta este in plina desfasurare.

Pana la un deznodamant, satenii nici nu mai indraznesc sa raspunda la telefonul fix, de teama sa nu fie escrocii la celalalt capat al firului.

