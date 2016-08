Metode eficiente pentru a depista cand expira cele mai consumate alimente de pe piata

Datele de expirare ale produselor alimentare sunt, de cele mai multe ori, inselatoare. Aceasta este si parerea conducerii organizatiei non-profit The Natural Resources Defense Council (NRDC) din New York, care afirma ca nu ar trebui sa ne orientam dupa data inscriptionata pe pachet pentru a decide daca un produs este sau nu bun pentru a fi consumat, scrie iflscience.com.

Iata alte metode pentru a stabili termenul de valabilitate al celor mai consumate produse de pe piata, potrivit medlive.ro:

Aliment: Paine

Semn pentru identificarea datei de expirare: Umiditatea

Daca gasim mucegai pe o felie de paine, nu este in regula sa consumam nici restul, chiar daca mucegaiul nu este prezent in mod vizibil de-a lungul intregii bucati. In schimb, daca painea a devenit tare si uscata, dar fara urme de mucegai, intreaga bucata este buna pentru a putea fi folosita in siguranta, ca pesmet sau pe post de crutoare, intrucat mucegaiul are nevoie de umiditate pentru a se dezvolta.

Aliment: Oua

Semn pentru identificarea datei de expirare: Greutatea

Un ou stricat pluteste in apa rece, iar un ou bun se scufunda. Cojile de oua, desi au un aspect neted, acestea sunt poroase, iar termenul de valabilitate poate fi stabiliti in functie de sacul de aer care se formeaza in interior, in jurul cochiliei. Cu cat este mai vechi un ou, cu atat are mai mult aer. Ouale proaspete, neavand timp sa absoarba aer, se vor scufunda pe fundul unui bol plin cu apa.

Aliment: Fructe proaspete

Semn pentru identificarea datei de expirare: Textura

Daca fructele cumparate proaspat au devenit moi sau au prins un aspect granulat, cel mai probabil nu ar trebui sa le mai consumam. Alte semne de avertizare pentru data expirarii in acest caz ar fi schimbarea culorii, miros neplacut si semne de decojire.

Aliment: Carne cruda

Semn pentru identificarea datei de expirare: Textura

Daca o bucata de carne cruda si-a schimbat culoarea, nu inseamna ca nu mai este buna pentru a fi gatita si consumata, in schimb, daca apare un miros neplacut si devine lipicioasa, este clar ca si-a depasit termenul de garantie.

Aliment: Mezeluri

Semn pentru identificarea datei de expirare: Mirosul

In cazul carnurilor afumate si a mezelurilor, precum salamul sau sunca presata, prezenta mirosului neplacut este, de obicei, semnul care indica dezvoltarea bacteriilor.

Aliment: Legume proaspete

Semn pentru identificarea datei de expirare: Culoarea

La majoritatea legumelor proaspete termenul de valabilitate poate fi identificat dupa culoare, intrucat cele mai multe legume incep sa isi piarda din culoare sau sa capate culoarea galbena atunci cand sunt trecute.

Aliment: Lapte

Semn pentru identificarea datei de expirare: Textura

Cel mai simplu mod pentru a depista daca laptele este stricat este verificarea schimbarilor consistentei laptelui. Asa incat prezenta unor cocoloase de lapte, insotite de schimbarea mirosului in acru si modificarea culorii, indica prezenta unor bacterii ce produc fermentatia.

Aliment: Branza

Semn pentru identificarea datei de expirare: Mirosul

In general, cand vine vorba despre lactate, cantitatea de umiditate este semnul care indica perisabilitatea acestora, acesta fiind si motivul pentru care branzeturile moi incep sa se strice mult mai rapid decat cele tari. De asemenea, prezenta mucegaiului, mirosul, gustul de lapte acru sunt semne clare de depistare a datei de expirare a produsului lactat.

Aliment: Peste

Semn pentru identificarea datei de expirare: Textura

Pestele stricat are, de regula, carnea lipicioasa, acoperita de un strat gros, alunecos. De asemenea, mirosul de peste stricat este mai intens prin comparatie cu mirosul specific pestelui proaspat, insa ce trebuie sa retinem este ca pestele proaspat trebuie gatit si consumat in primele 36 de ore.