MFE: 2,9 miliarde de euro au intrat în România în 2016 din fonduri europene

Ministerul Fondurilor Europene anunţă că în 2016 au intrat în România 2,9 miliarde de euro din fonduri europene, aferente exerciţiului 2007-2013, ministrul Cristian Ghinea afirmând că echipa cu care a venit la minister "are de ce să fie mândră", deşi nu a comunicat aceste rezultate permanent, pentru că au "un stil mai puţin predispus la cotcodăceală". "2,9 miliarde de euro, sumă aferentă exerciţiului financiar 2007-2013, au intrat în ţară în acest an. Astfel, rata de absorbţie a crescut de la 56%, la 1 noiembrie 2015, la 78% în prezent", potrivit unui comunicat al Ministerului Fondurilor Europene. Instituţia precizează că, aşa cum a anunţat şi premierul Dacian Cioloş, după ce Autorităţile de Management vor fi acreditate, în anul 2017 România ar putea beneficia de rambursări în valoare de aproape 4 miliarde de euro. Într-o postare pe Facebook, ministrul Fondurilor Europene,

Cristian Ghinea, a prezentat şi alte date, potrivit cărora instituţi a lansat ghiduri de 7,1 miliarde de euro de când este ministru, pentru bugetul 2014-2020. "Am găsit lansate 6,2 miliarde de euro pe 23 ghiduri la 30 aprilie. La 31 iulie aveam 13,3 miliarde de euro si 39 de ghiduri. În 100 de zile. (...) Mă uit acum pe el şi spun fără echivoc: echipa cu care am venit la MFE are de ce să fie mândră. Veţi vedea", a scris ministrul. El a explicat şi faptul că echipa de la MFE nu a avut timp să comunice toate aceste date pentru că "a fost prinsă cu munca". "I-am lăsat pe cei pe care i-am oprit de la furat să vorbească despre noi. E drept şi că avem un stil mai puţin predispus la cotcodăceală", a mai scris Cristian Ghinea.