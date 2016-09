Mii de bunuri ale UPA sunt scoase la licitaţie

Fiscul ieşean scoate la mezat circa 3.000 de bunuri de inventar din patrimoniul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, după ce până în prezent a mai vândut sediul central, căminul pentru studenţi şi un autoturism. Licitaţia va avea loc pe data de 22 septembrie, ora 10, la sediul Adminsitraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, la şedinţă putând fi cumpărate bunuri de la alţi patru contribuabili cu datorii la bugetul de stat. Potrivit anunţului de licitaţie, AJFP Iaşi a realizat în acest an un raport de evaluare, în baza căruia vor fi scoase la vânzare pe loturi bunurile UPA Iaşi, valoarea totală a acestora apropiindu-se de un milion de euro fără TVA. Astfel, pentru un preţ de pornire de 605.000 lei fără TVA, cei interesaţi pot achiziţiona un prim lot de bunuri, compus din 308 unităţi în raportul de inventar, printre acestea găsindu-se sisteme de calcul, calculatoare, imprimante, laptopuri, copiatoare, pupitre pentru studenţi, catedre, dulapuri, scaune etc. Un alt lot format din 85 de bunuri (plasme, imprimante, fotolii, frigidere, maşină de spălat industrială etc) are un preţ de pornire de 449.900 lei fără TVA, în timp ce un al treilea lot cu o valoare de 64.533 lei fără TVA conţine 171 de bunuri (telefoane, jaluzele, mochete, genţi, cafetiere, boxe, draperii etc). Cel mai valoros lot de produse conţine 1010 poziţii de pe lista de inventar din raportul de evaluare şi are o valoare de peste 2,94 milioane lei. Potrivit anunţului de licitaţie, în acest lot se găsesc birouri, bibliorafturi, corpuri vitrină, dulapuri fişet, module, pupitre, fotolii, scaune, dar şi cărţi, reviste sau tratate. Ultimul lot scos la vânzare conţine 1.064 de bunuri (dicţionare, cărţi, manuale, stingătoare, cuiere etc) şi are un preţ de evaluare de 112.209 lei fără TVA. Potrivit site-ului ANAF, UPA are datorii totale de peste 16,3 milioane lei la bugetul general consolidat al statului.

Ce alte bunuri mai sunt scoase la licitaţie

La aceeaşi şedinţă de licitaţie, Fiscul va scoate la vânzare mai multe autovehicule din patrimoniul firmei Andras Service, societate specializată pe transportul de mărfuri, deţinută de Constantin Antighin. Astfel, pot fi achiziţionate trei autoutilitare Furgon din 2007 cu preţuri de pornire de 20.000 – 24.000 lei fără TVA, alte două autoutilitare cu preţuri de 3.990 lei şi 8.850 lei fără TVA, un motociclu Kawasaki din 1996 cu preţ de 6.179 lei, o remorcă şi două autoturisme fabricate în 2002 – 2003: Opel Zafira cu preţ de 11.000 lei fără TVA şi Fiat Albea cu preţ de 4.670 lei fără TVA. Un autoturism Dacia Logan poate fi cumpărat şi din patrimoniul firmei Flanco Serv a lui Constantin Cârlig, preţul de pornire fiind de 5.320 lei fără TVA. Totodată, firmei Vogue Clothes, deţinută de Cristina Proca, i se scoate la vânzare întreg stocul de marfă achiziţionat în 2014, preţul de pornire fiind de 315.248 lei fără TVA. Stocul este format din îmbrăcăminte pentru copii, femei şi bărbaţi, încălţăminte sport şi diverse accesorii (genţi, ceasuri, bijuterii, ciorapi etc). Ultima firmă executată silit, Ircos Company a lui Costel Irimia, are scoase la vânzare bunuri în valoare de circa 12.000 lei fără TVA (mobilier, buldozer, frigider, sistem supraveghere video etc), ce pot fi achiziţionate şi separat.