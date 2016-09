Minunea lui Lucescu în Ţara Sfântă

Echipa Zenit Sankt Petersburg, antrenată de Mircea Lucescu, a învins, în deplasare, cu scorul de 4-3, formaţia Maccabi Tel Aviv, după ce a fost condusă cu 0-3 în grupele Ligii Europa. Israelienii au marcat prin Medunjanin (’26, ’70) şi Krjartanson (’70). Din minutul 76 a început asaltul elevilor lui Lucescu, prin golul lui Kokorin. Celelalte goluri ale Zenitului au fost marcate de Mauricio (’84), Giuliano (’86) şi Djordjevic (‘90^1). "Nu am mai trăit un astfel de meci în cariera mea şi cariera mea este foarte lungă şi bogată. Am început foarte relaxaţi şi adversarii au profitat de acest lucru. Au jucat agresiv şi noi am pierdut uşor balonul la mijloc din cauza presiunii lor. Au început să înţeleagă că noi dormim când au marcat primul gol. Nu am reuşit aproape nimic în prima repriză. Am început mai bine repriza a doua, dar ei au marcat pe contraatac şi dintr-o lovitură liberă executată fabulos. Am schimbat câţiva jucători şi am reuşit să jucăm mai repede. Am mers peste ei, iar ei au dat înapoi. Am făcut apoi 4-3, un bun rezultat, dar, ca să fiu sincer, probabil că nu l-am meritat, cu excepţia ultimelor 15 minute", a declarat Lucescu după meci.

Zenit Sankt Petersburg a devenit cu această ocazie prima echipă din Rusia care câştigă un meci din Europa League după ce a fost condusă cu 0-3. Conform ziarului rus Sport-Express, Zenit este a treia formaţie din istoria competiţiei care reuşeşte această performanţă, după FC Bruges (împotriva slovenilor de la NK Maribor) şi Borussia Dortmund (împotriva norvegienilor de la Odd).

În partida Anderlecht Bruxelles – FK Qabala (Azerbaidjan), Nicolae Stanciu a dart o pasă de gol la scorul de 2-1, în min. 77, când a înscris Capel. Stanciu a fost integralist, iar Chipciu, titular, a jucat până în min. 73. Celelalte goluri ale belgienilor au fost reuşite de Teodorczyk (’14) şi Rafael Santos (’41 – autogol), azerii înscriind în min.20 prin Dabo. Un rezultat interesant a reuşit echipa israeliană Hapoel Beer Sheva, cu mijlocaşul Ovidiu Hoban integralist, care a învins în deplasare, cu scorul de 2-0 (0-0), formaţia italiană Internazionale Milano. Golurile au fost marcate de Miguel Vitor (’54) şi Buzaglo (’69). Portarul Ciprian Tătăruşanu a jucat toate minutele în partida pe care echipa italiană AC Fiorentina a terminat-o la egalitate, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia elenă PAOK Salonic. Atacantul Ioan Hora a fost introdus pe teren în minutul 70, în partida pe care echipa turcă Konyaspor a pierdut-o, pe teren propriu, scor 0-1, cu formaţia ucraineană Şahtar Doneţk, prin golul marcat de Ferreyra (’76). Celelalte rezultate ale primei etapei din grupele Europa League:

Grupa A: Feyenoord Rotterdam - Manchester United 1-0; Zoria Luhansk – Fenerbahçe Istanbul 0-1.

Grupa B: Young Boys Berna - Olympiakos Pireu 0-1; Apoel Nicosia - FC Astana 2-1,

Grupa C: FSV Mainz - AS Saint-Etienne 1-1; Anderlecht Bruxelles - FK Qabala 3-1.

Grupa D: AZ Alkmaar - Dundalk 1-1; Maccabi Tel-Aviv - Zenit Sankt Petersburg 3-4.

Grupa E: Viktoria Plzen - AS Roma 1-1; Astra Giurgiu - Austria Viena 2-3

Grupa F: Rapid Viena - RC Genk 3-2; Sassuolo - Athletic Bilbao 3-0.

Grupa G: Standard Liège – Celta Vigo 1-1; Panathinaikos Atena – Ajax Amsterdam 1-2.

Grupa H: Konyaspor – Şahtar Doneţk 0-1; Sportimg Braga – KAA Gent 1-1.

Grupa I: FC Salzburg – FC Krasnodar 0-1; OGC Nice – Schalke 04 0-1.

Grupa J: Qarabag Agdam – Slovan Liberec 2-2; PAOK Salonic – Fiorentina 0-0.

Grupa K: Inter Milano – Hapoel Beer Sheva 0-2; Southampton – Sparta Praga 3-0.

Grupa L: Osmanlîspor – Steaua 2-0; Villarreal – FC Zürich 2-1.