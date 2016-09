Monica are complex danez

* Monica Niculescu (58 WTA), a pierdut, ieri, şi al şaptelea meci disputat în compania sportivei Caroline Wozniacki, locul 74 mondial, daneza impunându-se în faţa româncei în turul trei al US Open la fel ca în confruntările precedente, în două seturi. Caroline Wozniacki a câştigat meciul cu scorul de 6-3, 6-1, într-o oră şi 27 de minute. Cele două sportive au mai fost adversare de şase ori: în 2006 la Istanbul (6-4, 6-0), în 2008 la New Haven (6-3, 6-3), în 2012 la Australian Open (6-2, 6-2), în 2013 la Cincinnati (6-4, 6-3), la Beijing (6-3, 6-1) şi în Luxemburg (6-3, 6-2).

Serena Williams, liderul clasamentului WTA, a egalat recordul de 306 victorii în turneele de Grand Slam al Martinei Navratilova, după ce a învins-o, joi, cu scorul de 6-3, 6-3, pe compatrioata sa Vania King, în turul doi la US Open. Serena Williams a obţinut victoria cu numărul 86 la US Open şi se află pe poziţia a treia în acest clasament all-time, după Chris Evert (101 victorii) şi Martina Navratilova (89 de victorii). În turul al treilea, Serena Williams o va întâlni pe suedeza Johanna Larsson, locul 47 WTA. La rândul ei, sora Serenei, Venus Williams, a obţinut, joi, a 70-a victorie la US Open, după ce a învins-o, cu 6-2, 6-3, pe germana Julia Goerges, în turul al doilea al competiţiei. Venus Williams a pierdut de 14 ori la US Open.

* Perechea Irina Begu/Raluca Olaru a ratat calificarea în turul doi al probei de dublu feminin de la US Open. Cele două au fost învinse, învinse, în runda inaugurală, cu scorul de 6-7 (5), 6-4, 6-3, după două ore şi 33 de minute, de cuplul Jelena Ostapenko/Andrea Petkovic (Letonia/Germania).

Feminin, turul II: Anastasia Pavliucenkova (Rusia) – Kristina Mladenovic (Franţa) 6-2, 4-6, 7-6; Johanna Larsson (Suedia) – Denisa Allertova (Cehia) 6-3, 6-1; Anja Konjuh (Croaţia) – Kurumi Nara (Japonia) 6-3, 6-3; Caroline Garcia (Franţa) – Katerina Siniakova (Cehia) 4-6, 6-4, 6-4; Turul III: Zhang Shuai (China) – Samantha Stosur (Australia) 6-3, 6-3; Varvara Lepchenko (SUA) – Timea Bacsinszky (Elveţia) 6-4, 4-6, 6-4; Elena Vesnina (Rusia) – Annika Beck (Germania) 6-2, 6-1; Roberta Vinci (Italia) – Carina Witthöft (Germania) 6-0, 5-7, 6-3; Anastassija Sevastova (Letonia) – Katerîna Bondarenko (Ucraina) 6-4, 6-1;

Masculin, turul II: Kei Nishikori (Japonia) – Karen Hacianov (Rusia) 6-4, 4-6, 6-4, 6-3; Pablo Carreño (Spania) – Janko Tipsarevic (Serbia) 3-6, 4-6, 6-1, 6-4, 6-4; Andy Murray (Marea Britanie) – Marcel Granollers (Spania) 6-4, 6-1, 6-4; Potito Lorenzi (Italia) – Gilles Simon (Franţa) 3-6, 6-2, 6-2, 6-7, 7-6; Jared Donaldson (SUA) – Viktor Troicki (Serbia) 7-5, 6-3, 6-3; Grigor Dimitrov (Bulgaria) –Jérémy Chardy (Franţa) 4-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2; Nick Kyrgios (Australia) – Horacio Zeballos (Argentina) 7-5, 6-4, 6-4; Stanislas Wawrinka (Elveţia) – Alessandro Gianessi (Italia) 6-1, 7-6, 7-5; Turul III: Jo-Wilfried Tsonga (Franţa) – Kevin Anderson (Africa de Sud) 6-3, 6-4, 7-6.

* Adrian Ungur (229 ATP) s-a calificat, ieri în semifinalele turneului challenger de la Como (Italia), dotat cu premii în valoare totală de 42.500 de euro. Ungur l-a învins, în sferturile de finală, cu scorul de 6-4, 6-4, după o oră şi 49 de minute, pe argentinianul Andrea Collarini (388), ajuns pe tabloul principal din postura de lucky loser. În semifinale, Adrian Ungur îl va întâlni pe învingătorul partidei dintre argentinianul Leonardo Mayer (117) şi francezul Kenny De Schepper, poziţia 165 în clasamentul mondial. Pentru calificarea în semifinale la Como, Ungur va primi 29 de puncte ATP şi un cec în valoare de 2.130 de euro.

* Jucătoarea de tenis Ioana Roşca (650 WTA), venită din calificări a acces, ieri, în semifinalele turneului ITF de la Barcelona, dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari. IoanaRoşca a învins-o, în sferturile de finală, cu scorul de 6-4, 6-3, după o oră şi 38 de minute, pe Lesley Kerkhove (Olanda), cap de serie numărul 2 şi poziţia 181 în ierarhia mondială. în semifinale, Ioana Loredana Roşca o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Martina Di Giuseppe (Italia), locul 398 WTA, şi Laura Pous Tio (Spania), a patra favorită a competiţiei şi poziţia 239 în clasamentul mondial.