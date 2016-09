Ne-am lins pe bot la tineret

Reprezentativa under 21 a României, antrenată de Cristian Dulca, a fost învinsă cu scorul de 1-3, de echipa similară a Danemarcei, într-un meci din preliminariile Campionatului European 2017. Golurile au fost marcate de Sisto (10), Ingvartsen (‘35 - penalty, ’39) pentru Danemarca, respectiv Miron (’68). România a evoluat în formula: Cojocaru - Hodorogea, Miron, ţîru, Olteanu – Nedelcearu (’46 – Marin), Ov. Popescu - Păun, Bumba (’6 – Rotariu), Ioniţă - Tudorie (’78 – Popa).

România a făcut o primă repriză foarte slabă, cu numeroase greşeli, individuale şi colective, a jucat mai bine după pauză, dar soarta meciului a fost decisă în prima parte. Extrema stânga daneză Pione Sisto a fost omul începutului de meci, depăşindu-l constant pe Hodorogea şi creând pericol la poarta lui Cojocaru. Goalkeeper-ul echipei italiene Crotone a apărat şutul lui Sisto din minutul 7, dar trei minute mai târziu a fost învins de jucătorul transferat de Celta Vigo (‘10), care a marcat din pasa lui Nielsen. Cojocaru s-a evidenţiat în alde două situaţii în faţa lui Sisto (‘25, ‘44). Danemarca s-a desprins după o gafă copilărească a lui Nedelcearu, care l-a bruscat fără minge la un corner pe Maxsø chiar sub ochii arbitrului şi gazdele au primit penalty, transformat cu şansă de Ingvartsen (‘35).

Echipa României a avut o primă acţiune ofensivă notabilă, prin Hodorogea (37), care a pătruns şi a trimis un şut-centrare periculos prin faţa porţii. Gazdele au marcat al treilea gol, la capătul unui contraatac (‘39), Lasse Vigen centrând pentru Ingvartsen, care a îndeplinit o simplă formalitate după ce Cojocaru a ieşit imprecis din poartă. Tricolorii au fost mai ofensivi, mai insistenţi după pauză, iar Ioniţă a fost remarcatul primului sfert de oră, cu două şuturi puţin peste poartă (‘49, ‘61). Jucătorul Astrei Giurgiu a lăsat echipa României în zece oameni, după ce a primit cartonaş roşu în minutul 64, pentru o intrare brutală şi nejustificată la Sisto. În ciuda acestui fapt, România a reuşit să marcheze în inferioritate, prin fundaşul George Miron (68), care a reluat sub bară mingea respinsă de portar la lovitura liberă executată de Marin. Acelaşi Miron a salvat un gol ca şi făcut (‘77), respingând din plonjon de pe linia porţii mingea expediată de Sisto. România a mai avut două situaţii notabile până la final, prin Păun (‘80) şi Rotariu (;90), iar

Cojocaru (‘84) a avut o intervenţie bună la o minge deviată de Hodorogea spre propria poartă la centrarea lui Sisto. Danemarca învinsese România cu 3-0 la Giurgiu, în toamna anului trecut.

În celelalte partide de marţi, Bulgaria a învins Armenia în deplasare cu scorul de 1-0, iar reprezentativa ţării Galilor a smuls in extremis o remiză pe teren propriu în faţa modestei formaţii a Luxemburgului, 1-1.

În clasament, pe primul loc se află Danemarca, 22 puncte (8 jocuri), urmată de România, 16 p (9 j), Bulgaria, 14 p (8 j), ţara Galilor, 13 p (9 j), Luxemburg, 3 p (8 j), Armenia, 1 p (8 j). La turneul final din Polonia merg câştigătoarele celor nouă grupe preliminare şi alte două reprezentative în urma unor jocuri de baraj. Cele mai bune patru ocupante ale locurilor secunde obţin biletele pentru play-off.

România mai are de jucat un singur meci, cu Bulgaria în deplasare, pe 11 octombrie, iar şansele de calificare la baraj sunt minime.