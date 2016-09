Ne batem cu mai-marii şahului

Echipa feminină de şah a României a terminat la egalitate, scor 2-2, meciul cu puternica echipă a Chinei, în runda a şasea desfăşurată, la cea de-a 42-a ediţie a Olimpiadei de la Baku. Corina Peptan a învins-o pe Ju Wenjun, în meciurile Cristina Foişor - Zhao Xue şi Luminiţa Cosma - Tan Zhongyi s-au înregistrat remize, în timp ce ieşeanca Irina Bulmaga a pierdut meciul cu Guo Qi. La open, echipa masculină a României obţinut o nouă victorie (2,5-1,5), având ca adversar a doua echipă din Azerbaidjan. Constantin Lupulescu l-a învins pe Vasif Durarbaili, iar Mircea Pârligras a câştigat în faţa lui Nijat Abasov, Bogdan Deac a remizat cu Gadir Guseinov, în timp ce Mihail Marin a fost învins de Namig Guliev.

Vladimir Danilov, secretarul general al FR Şah, conducătorul delegaţiei din ţara noastră, a declarat pentru AGERPRES: “La masculin, am jucat cu a doua echipă a Azerbaidjanului, dar care are în componenţă jucători de peste 2.600 ELO. Am început rău meciul, Mihail Marin gafând pe masa a patra, într-o poziţie egală împotriva lui Guliev şi suntem conduşi. Deac face remiză jucând economicos cu albele împotriva lui Guseinov. Rămân primele două mese, Mircea Pârligras şi Costică Lupulescu, care îşi desfiinţează pur şi simplu adversarii şi câştigăm meciul la limită''.



În continuare, el a precizat: ''La feminin, marea favorita China. Pentru a ne surprinde, chinezii o scot pe jucătoarea nr. 1, Hou Yifan, anulând pregătirea făcută de antrenorul Ciprian Nanu în ziua liberă. Aflăm componenţa echipei adverse cu cinci ore înaintea meciului şi o luăm de la capăt. Meciul seamănă ca doua picături de apa cu cel masculin: Începem prost, Irina Bulmaga nevăzând o mutare intermediară şi Guo Qi câştigă 2 pioni şi implicit partida. Urmează masa trei, unde Luminiţa Cosma face remiza cu piesele albe cu Tan Zhongyi, prin repetare de mutări. Rămân să joace primele două mese. La Cristina Foişor, pe masa 2, avem un avantaj minim. Cristina joacă cu încredere, presează dar Zhao Xue se apără bine şi ţine remiza. Pe prima masă, Corina Peptan are o poziţie complet egală contra numărului 3 mondial Ju Wenjun. Corina dă dovadă de o stăpânire de sine fantastică. Îşi îmbunătăţeşte în permanenţă poziţia iar chinezoaica nu face faţă în ultima criză de timp” După şase runde, în clasamentul provizoriu la open, lider este India cu 12 puncte, România este pe locul 12 cu 10 puncte. În runda a şaptea, România va întâlni Georgia. În ierarhia feminină, în frunte se află Rusia, cu 11 puncte, iar România este pe locul IV cu 10 puncte. Următoarea adversară a României va fi echipa Statelor Unite. Bugetul competiţiei este de 13 milioane euro, iar la întreceri participă 140 echipe la feminin şi 181 echipe la secţiunea open.