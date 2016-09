Never give up!...

La 10 jumătate noaptea, la Corbu, în timp ce coboram ultima pantă către plajă o aud pe fiică-mea: Tata, tata, am pierdut rulota!... Am râs copios şi obosit după atâta drum, dar când m-am uitat în oglindă, ia rulota de unde nu-i… Rămăsese în spate priponită în bot cu cârligul scos.

Vacanţa asta de vară iarăşi a fost nebună pentru mine şi familia mea, ca şi cele trecute. Unora le place să meargă undeva şi să se relaxeze, să zacă liniştiţi, nouă însă ne place imprevizibilul şi aventura. Nevastă-mea face de fiecare dată crize de isterie înaintea şi în timpul fiecăreia în parte, dar la sfârşit nu mai poate de fericire că s-a întâmplat exact aşa şi nu altminteri.

De exemplu, acum câţiva ani am luat-o să vadă munţii patriei. Până atunci, înainte să se mărite, fusese un gen de piţipoancă în sensul că nu purta decât haine de firmă cu sclipici şi pantofi cu toc, făcea duşuri de 20 de ori pe zi şi nu mergea decât pe asfalt. A fost de acord cu propunerea mea veselă ca o vrăbiuţă, neştiind de fapt ce înseamnă munte pentru că nu mai fusese pe unul adevărat, pe un vârf adică, până atunci. Nu mai mersese pe trasee ore întregi cu rucsacul în spate (ura şi urăşte în continuare transpiraţia, deci e clar, nu?).

În acel an îmi programasem pentru ea trei munţi importanţi: Piatra Craiului, Bucegi, Făgăraş. Nici mai mult nici mai puţin, voiam să îi dau cât mai mult dintr-un foc pentru că nu eram sigur când o mai prindeam aşa dornică de aventură şi nu voiam să risc şi să rămână cu lacune majore la acest capitol.

Am început cu Bucegi. Am urcat pe Jepii Mici pentru că erau mai solicitanţi, mai periculoşi, mai potriviţi cu energia noastră proaspătă şi debordantă. S-a ţinut tare doamna. A obosit, dar n-a crâcnit, deşi îi cam tremurau ţurloaiele pe stânci. La întoarcere însă i s-a terminat bateria şi a turuit tot drumul că nu mai vrea să pună piciorul pe munte în viaţa ei, că e groaznic, să n-o mai aduc niciodată într-un asemenea loc. Am zis, bine, deci rezistă...

După vreo trei zile eram în Piatra Craiului cu cortul. Nici nu încăpea vorbă să mergem pe munte. Nuuu, eram încă obosiţi şi sătui de aşa ceva. Deci, hai să facem noi doar o plimbărică uşoară până la refugiul Diana şi înapoi, chestiune de 2 ore dus întors la antrenamentul nostru. A acceptat: Aşa da, mai merge, a zis, nu toată ziua pe stânci ca nişte măgari… Am ajuns la respectivul refugiu, ne-am odihnit şi am ambiţionat-o: Dar bine, dacă tot am ajuns aici, de ce nu mai facem noi un efort de jumate de oră, o oră ma-xi-mum şi ajungem pe creastă, că ar fi păcat?... Mai cu câr mai cu mâr, a acceptat: Dar atât, nu mergem mai departe.

Am mai băgat două ore, dar am ajuns pe vârf unde era splendid. Efortul clar meritase. Ei, bine, de acolo a fost uşor să o conving pentru că nu mai era de urcat, ci mers lejer ca la plimbare: Facem o parte din creastă şi coborâm pe Brâul de Mijloc pe undeva, găsim noi, pentru că ar fi păcat să ne întoarcem pe acelaşi drum… Zis şi făcut, doar că din acel punct am mai tras încă aproximativ 9 ore până înapoi la cort! În total 13 ore... Am găsit greu cărarea de coborâre şi ne-a prins întunericul în pădure, cum îi stă bine voinicului… Noroc că luasem frontala cu mine dintr-o inspiraţie aproape divină că altfel nu mai apucam să scriu aceste rânduri. Nu se vedea niciun semn, nimic, recunoşteam doar cu greu cărarea după pietrele şterse de paşii trecătorilor, ca indienii…

M-a înjurat nevastă-mea ca la uşa cortului. Dacă nu ar fi fost problema orientării pe întuneric cu siguranţă îmi făcea felul şi se întorcea singură la cort zicând că m-a mâncat ursul. Atunci să fi auzit ameninţări că nu mai pune în viaţa ei piciorul pe munte orice s-ar întâmpla. Mai că o credeam…

După alte trei zile eram în Făgăraş, urcam relaxaţi pe Transfăgărăşan. La Bâlea vine din partea mea, ca din întâmplare, o întrebare ispititoare: Nu vrei să mergem pe un traseu de o oră, nu mai mult, ca să ajungem pe Vânătoarea lui Buteanu, unul dintre cele mai înalte vârfuri din ţară de peste 2500 metri? (lucram la ambiţie, ştiam că funcţionează). Nu toţi au şansa asta, ştii... Uite se vede de aici, şi îi arătam undeva în zare, peste vârful Capra, şi scrie şi pe tăbliţă: „o oră şi ceva”…

A acceptat! Am mers trei ore dus şi două întors! Dar a meritat. De atunci chiar nu a mai călcat pe vârfuri aşa dificile. Dar a povestit frumos la toată lumea aventura şi era foarte mândră de ea.

Ei, anul acesta, am zis să-i aduc totul la nas, să iau casa cu mine, să cumpăr o rulotă. Ce poate fi mai frumos, plăcut, sigur?... Nu mi-am dat seama că lucrurile nu sunt chiar atât de simple, nu degeaba se cheamă cei care practică sportul ăsta rulotişti. Ei fac parte dintr-o categorie clară, specializată, cu anumite reguli stricte. De unde era să ştiu eu că nu e bine să mergi cu rulota cu 110 km/oră că poţi să zbori de pe şosea cu tot cu ea, ceea ce nu s-a întâmplat, din fericire, şi că nu trebuie sub nicio formă să cobori pante aproape de 45 de grade cu aceeaşi greutate în spate fără să cunoşti foarte bine situaţia, fără să fii absolut sigur pe frâne şi pe cârligul de remorcare pentru că s-ar putea să pierzi rulota, ceea ce s-a şi întâmplat…

La 10 jumătate noaptea, la Corbu, în timp ce coboram ultima pantă către plajă o aud pe fiică-mea: Tata, tata, am pierdut rulota!... Am râs copios şi obosit după atâta drum, dar când m-am uitat în oglindă, ia rulota de unde nu-i… Rămăsese în spate priponită în bot cu cârligul scos. Nu era vârf de munte, dar situaţia era naşpa. Se auzea marea în apropiere, copii spuneau că le e somn şi foame, iar eu mă învârteam în jurul maşinii ca o curcă beată neînţelegând nimic. Inspiraţia divină a sosit din nou, de data asta cu un Tico plin de băieţi veseli şi voinici care m-au ajutat să cobor rulota în vale şi să o parchez pe marginea drumului. Dacă era o maşină plină de fete acolo rămâneam.

Neveste-mii i-a plăcut? Absolut deloc, dar acum povesteşte tuturor râzând cu gura până la urechi… Habar nu are ce îi pregătesc la anul…

Briscan Zara este scriitor şi publicist