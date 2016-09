Judecătorii Tribunalului Iaşi au început judecata în dosarul privind folosirea ilegală a Poliţiei Locale de către fostul edil şef Gheorghe Ni­chita. Dosarul în care ex-primarul Iaşului este acuzat de mai multe fapte asimilate celor de corupţie, dar şi privind viaţa privată, a ajuns la completul condus de Cristina Maria Stratan, considerată în lu­mea juridică ieşeană ca fiind unul dintre cei mai intransigenţi magistraţi din oraş. Judecătoarea Stratan l-a avut în faţa sa şi pe fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Cris­tian Adomniţei, cu ocazia jude­cării propunerii de arestare preventivă din mai 2015.

Procesul s-a amânat

Cu câteva minute înainte de ora 12, Gheorghe Nichita a venit, de unul singur, la Palatul de Justiţie din Iaşi. Îmbrăcat la patru ace, fostul edil al municipiului a fost salutat de mai mulţi justiţiabili ce ieşeau sau intrau în instituţie. Şi pentru că ieri a împlinit 60 de ani, Nichita a spus că nu îşi doreşte altceva decât să poată să îşi trăiască restul vieţii liniştit, re­ferindu-se, probabil, la ofensiva pe care DNA o are împotriva sa de mai bine de un an şi jumătate.

„Îmi doresc să scap de necazurile pe care le am şi, de ce nu, să pot să îmi trăiesc şi eu viaţa în mod liniştit, nu agitat ca acum. Am scăpat ieri dintr-o altă încurcătură, mulţu­mesc lui Dumnezeu că am scăpat de încă un arest preventiv pe care l-a cerut DNA-ul pentru o porcă­rie. Sper ca, încet-încet, lucrurile să iasă la iveală şi, de ce nu, jude­cătorii să facă justiţie de-adevă­ratelea“, a spus Nichita.

Încurcătura la care s-a referit Nichita a avut loc recent, atunci când fostul primar a încurcat zilele şi a mers la Poliţie, conform controlului judiciar, cu o zi întârziere. DNA a cerut arest preventiv din acest motiv, însă judecă­torii au respins solicitarea. Nichita a motivat că, din cauza situaţiei în care se află, a „uitat zilele săptă­mânii“.

„O să fie bine“

Procesul lui Nichita a început pu­ţin după ora 12, acesta fiind însoţit, într-o sală de judecată de la etajul IV, de avocaţii Ionel Nechita, Iulian Gafon şi Daniel Atasiei. În partea opusă a sălii, însoţit de avocatul Robert Amuntencei, fostul şef de la urbanism din Poliţia Locală, Ştefan Avârvarei, a fost aproape de a cere judecătorilor să meargă pe procedura simplificată în cazul său. Cererea sa nu a mai fost, în cele din urmă, depusă după ce avocatul Ionel Nechita a cerut instanţei să amâne procesul pentru a putea studia amănunţit dosarul şi pentru a discuta cu clienţii săi (Nechita îl repre­zintă şi pe Liviu Hliboceanu - fostul şef al Poliţiei Locale) despre posibilitatea depunerii unor cereri de judecată în formă simplificată. Această formă implică recunoaş­terea întru totul a acuzaţiilor aduse de DNA, în shimbul unei posibile pedepse reduse.

„O să fie bine“, s-a rezumat să declare avocatul Ionel Nechita, după ce judecătoarea Cris­tina Stratan a decis să amâne procesul până pe 13 octombrie.

„Noi eram pregătiţi să începem cerce­tarea judecătorească, însă procesul s-a amânat ca urmare a solicitării coinculpatului“, ne-a spus Robert Amuntencei, avocatul lui Ştefan Avârvarei.

Peste mai puţin de o lună, cu o zi înainte de Sfânta Parascheva, - în cinstea căreia în anii trecuţi organiza sărbătorile oraşului -, Gheorghe Nichita este aşteptat din nou în sala de judecată de la etajul IV, unde urmează să îi fie decis viitorul.