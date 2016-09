Nicu Vlad, preşedinte interimar

Preşedintele Federaţiei Române de Haltere, Nicu Vlad, va conduce Comitetul Olimpic şi Sportiv Român până la alegerile din luna noiembrie, după ce preşedintele Alin Petrache a demisionat în urma rezultatelor slabe de la JO de la Rio. "Conform regulamentului COSR, în urma retragerii preşedintelui, rămân cei trei vicepreşedinţi care să conducă interimatul. De fapt conducerea o face Comitetul Executiv până la următoarele algeri, care vor fi în jurul datei de 15 noiembrie. Interimatul va fi asigurat de Comitetul Executiv şi eu am fost desemnat să conduc Comitetul Executiv. Eu sunt doar unul dintre cei trei vicepreşedinţi de la conducerea Comitetului Eexcutiv. Nu se pune în discuţie acum să candidez, nu s-a pus problema niciunei candidaturi acum, ci doar interimatul pe o anumită perioadă de timp, pentru ca instituţia să funcţioneze. Pentru mine este o funcţie onorantă", a declarat Nicu Vlad. Preşedintele COSR, Alin Petrache, şi-a prezentat demisia, la 29 august, în cadrul şedinţei Comitetului Executiv al COSR, el motivându-şi decizia prin neîndeplinirea obiectivului la Jocurile Olimpice de la Rio. Alin Petrache era preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român din 2014.

Sîncrăian îşi va primi premiul

Preşedintele Federaţiei Române de Haltere, Nicu Vlad, a declarat, vineri, la finalul Comitetului Executiv al COSR că sportivul Gabriel Sâncrăian va fi premiat pentru medalia de bronz de la Jocurile Olimpice de la Rio, iar în cazul în care va fi depidtat pozitiv va înapoia banii."Nu am absolut vreun rând de la vreo instituţie că Sâncrăian ar avea ceva. Mă mir, că am stat până pe 18 august la Jocurile Olimpice şi nu am primit nicio înştiinţare în sensul ăsta, iar CIO şi WADA au anunţat că în primele 48 sau 72 de ar fi trebuit să se anunţe. E aproape o lună şi nu avem nimic scris. Pentru mine şi pentru federaţia de haltere ar fi un lucru extraordinar de deranjant dacă ar fi ceva adevărat. Eu nu am vorbit cu sportivul, am fost plecat. Eu personal nu am nicio nelinişte, dar dacă ar fi ceva adevărat în toată treaba asta, vă daţi seama că nu mi-ar cădea bine", a declarat Nicu Vlad. Oficialul FRH stopase premierea sportivului când s-a zvonit că ar fi fost depistat pozitiv, dar a revenit asupra deciziei întrucât nu a primit nicio înştiinţare oficială.