Nou tip de serviciu militar cu durată de trei luni, de la începutul anului viitor. Ce presupune acest program și câți rezerviști vor fi incluși

Aceasta are în plan o perioadă de formare prin care se acumulează cunoștințele necesare și va dura trei luni.

După această sesiune urmează o convocare anuală, rezerviștii militari având parte de un stimul financiar, informează Agerpres.

"Serviciul militar obligatoriu a fost introdus in anumite conditii in Lituania, vorbim de tarile aliate, in Romania a fost suspendat pe timp de pace in 2007, era firesc sa fie asa in conditiile in care mergeam spre constituirea unei armate profesioniste, exclusiv profesioniste, de atunci a trecut ceva timp si este evident ca s-a resimtit de ceva timp, cu ani in urma, un gol, o nevoie de a completa resursele pe care le putem mobiliza, pe care ne putem baza la un moment dat. In final s-a gasit o formula legislativa buna, avem adoptata legea rezervistului militar, lege care concepe un sistem foarte judicios de antrenare atat a celor care au avut la un moment dat in cariera lor o formatie militara, cat si a celor care nu au niciun fel de pregatire militara. In esenta este vorba de antrenarea acestora intr-o perioada de formare initiala, probabil 3,4 luni in care acumuleaza cunostintele de baza, dupa care, anual, se face o convocare de instructie, de doua saptamani, 15 zile, de actualizare a pregatirii, timp in care exista o relatie contractuala cu acesti rezervisti militari si un anumit stimulent financiar, un procent din salariul pe care il au in civilie", a declarat Mihnea Motoc.

Ministrul a mai spus că pentru anul viitor, un număr de 2.700 de rezerviști voluntari vor fi incluși în acest program.

"La ora actuala suntem intr-o faza avansata de pregatire a normelor metodologice pentru ca legea intra in vigoare de la 1 ianuarie 2017, deja avem in vedere o prioritate, vom merge mai ales pe cei care nu au background militar, dar au cunostintele necesare pentru a se familiariza mai usor cu tehnologia moderna cu care operam la ora actuala in armata, cu procedurile pe care le avem si contam pe o cifra estimativa pentru 2017 de 2.700 de rezervisti voluntari care ar fi antrenati in acest proces. Reactia pozitiva pe care am inregistrat-o pana acum din partea opiniei publice, e clar ca se constientizeaza nevoia de a avea o rezerva disponibila, bine pregatita, de a intari capacitatea noastra de aparare mai ales in vremurile pe care le traim, dar cred ca este si un fenomen de ordin social in sensul ca se resimte in formarea tinerilor, lipsa unei verigi pe care cred ca o vom complini prin acest program suplu", a declarat Mihnea Motoc.